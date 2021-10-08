鬥狗尋樂致死 大華府6人判刑

安德森讓自己家的寵物狗甜餅怪和其他狗作戰，被判入獄18個月。(維州東區法院提供)

華府 男子安德森(Odell Anderson)，因在大華府地區組織家庭寵物狗參與鬥狗並致死活動，6日被判入獄18個月，該案另有五人被判入獄一、兩年不等；司法部 官員表示，鬥狗是一種極其殘忍的活動，在美國社會絕無容身之處。

法庭文件顯示，安德森住在華府東北區，他家養的一隻寵物狗名叫「甜餅怪」(Cookie Monster)，也是他七歲兒子最喜歡的狗；然而在2016年4月的一晚，安德森帶著兒子觀看「甜餅怪」與其他兩隻狗搏鬥，這兩隻狗相繼因傷去世，其中一隻的屍體還被丟棄在垃圾桶。

安德森曾向聯邦調查局(FBI)表示，因為他有信心「甜餅怪」會贏、兒子不會看到甜餅怪在搏鬥中死亡，才帶著兒子去看；他說，「甜餅怪」與其他狗搏鬥307次，只有三次戰敗，「我的狗在任何地方都能咬你，直到贏。」

6日在維州首府里奇蒙的聯邦法庭，52歲的安德森因在2013年至2018年間參與組織大華府三地的鬥狗活動，被判入獄18個月，同被判刑的還有另外五人，入獄一、二年不等，另有一人尚未宣判。

司法部環境與自然資源分部的首席助理檢察官 吉姆(Todd Kim)說，鬥狗這般殘忍活動不能容忍，也不能讓孩子接觸此等殘暴行為。

此案的檢察官表示，自國會在14年前把鬥狗定為重罪之後，這類案件就很少見，全美也只有十幾宗，實際量刑通常比建議判得更重，近期喬治亞州的一名鬥狗者被判入獄十年，他的狗拒絕與其他狗作戰，卻被他吊死。

安德森的辯護律師說，他錯誤地把鬥狗當作愛好，也未從中獲取收入，但很顯然，他未能意識到自己行為的嚴重性。