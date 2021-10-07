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不滿藥劑師哥哥打新冠疫苗「害人」 弟弟殺兄嫂

記者羅曉媛／馬州報導
羅賓內(左)和妻子(右二)被弟弟柏翰槍殺，友人幫他們的孩子發起募款。(GoFundMe頁面)
羅賓內(左)和妻子(右二)被弟弟柏翰槍殺，友人幫他們的孩子發起募款。(GoFundMe頁面)

馬州阿勒格尼郡(Allegany)男子柏翰(Jeffrey Burnham)，因不滿作為藥劑師的哥哥給人施打新冠疫苗，槍殺哥哥和嫂子，以及媽媽的一名83歲老友；柏翰曾多次表示要和哥哥對峙，稱其「配合政府用新冠疫苗毒害人」，柏翰被控兩項一級謀殺、二級謀殺及持有武器罪，現收押在監獄候審。

法庭文件顯示，46歲的柏翰來自阿勒格尼郡治坎伯蘭(Cumberland)，他9月30日駕車到58歲哥哥羅賓內(Brian Robinette)位於哈維郡伊利卡市(Ellicott City)的住宅，先後在前院和樓上臥室開槍殺死羅賓內和57歲的嫂子凱莉‧羅賓內(Kelly Robinette)。

殺害兄長的前一天，柏翰還在坎伯蘭殺害了媽媽的83歲老友麗貝卡‧雷諾斯(Rebecca Reynolds)，他偷走雷諾斯的車，開到哥哥家行凶。

法庭文件顯示，柏翰曾多次告知媽媽伊芙琳‧柏翰(Evelyn Burnham)要找哥哥對峙，因為「他配合政府施打新冠疫苗害人」，他反覆說「(哥哥)他肯定知道什麼！」

案發前一天，他還提到自己對於哥哥施打新冠疫苗感到很生氣，伊芙琳也因此曾向警方報案，表示自己擔心兒子柏翰的心理狀況。

羅賓內和妻子被殺數小時後，警方收到匿名報案，說柏翰要求對方給他汽油，並說自己的哥哥「用新冠疫苗殺人」，他當時開的車是哥哥的紅色克爾維特(Corvette)。

警方追捕柏翰18小時之際，他攔下一名消防員並告知對方自己被迫殺死三人，之後他在西維州戴維斯(Davis)的汽車旅館Billy Motel & Bar被捕，車內還有一把槍；柏翰本周二被引渡回馬州，6日出庭時，法官下令要他繼續關在阿勒格尼郡懲戒中心、不得保釋，預審定在11月初。

鄰居在羅賓內家外小範圍紀念逝者，友人也發起GoFundMe為兩人的一雙兒女募款，兩天內已籌款超過十萬元。

柏翰指責藥劑師哥哥用新冠疫苗害人，槍殺哥哥和嫂子，以及一名83歲的婦人。(警方提...
柏翰指責藥劑師哥哥用新冠疫苗害人，槍殺哥哥和嫂子，以及一名83歲的婦人。(警方提供)

疫苗 馬州 監獄

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