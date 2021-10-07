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維州州長選舉不到4周 兩黨候選人民調差縮至1%

記者羅曉媛／維州報導
維州州長選舉兩黨候選人支持率差距縮小，圖為共和黨州長候選人洋基(右)在活動上與選民互動。(洋基推特)
維州州長選舉兩黨候選人支持率差距縮小，圖為共和黨州長候選人洋基(右)在活動上與選民互動。(洋基推特)

維州州長選舉僅剩四周，民主黨候選人麥考利夫(Terry McAuliffe)和共和黨候選人洋基(Glenn Youngkin)的民調差距還在縮小，根據Emerson College/Nexstar Media的最新民調，麥考利夫僅領先洋基1%，另有2%的選民尚未決定投誰，1%表示將投給其他人。

維州州長選舉將於11月2日舉行，愛默森學院(Emerson College)與Nexstar媒體集團近日對620名維州選民進行問卷調查顯示，麥考利夫僅以49%的支持率領先48%支持率的洋基，兩人的差距比上月同類民調縮小了4%。

但兩人在不同族裔和地區的支持率差距較大，例如麥考利夫在非裔受訪選民的支持率達72%，洋基僅25%，而洋基在白人選民的支持率有53%，麥考利夫45%。

麥考利夫在北維州(包括第8、10、11國會選區)也有較大優勢，支持率為64%，領先支持率36%的洋基，但在維州東南部(包括第5、6、9國會選區)，洋基以61%支持率大幅領先支持率36%的麥考利夫；在維州東海岸(包括第1、2、7國會選區)，洋基也以56%的支持率領先36%的麥考利夫。

該民調還發現，住在城市的選民更傾向支持麥考利夫，而鄉村選民傾向洋基，麥考利夫在城市選民的支持率達59%，領先洋基的36%，洋基在鄉村選民的支持率為57%，領先麥考利夫的42%；兩人在近郊(suburbs)的支持率則不相上下，洋基以49%領先麥考利夫的48%。

愛默森學院表示，儘管民調顯示兩黨候選人的支持率接近，但55%的維州選民預計前州長麥考利夫在11月獲勝，44%看好洋基獲勝。

維州州長大選也被視為期中選舉的前哨戰，將檢測選民對民主黨掌控聯邦政府後的工作滿意度；該民調詢問受訪選民，若拜登總統背書麥考利夫，將如何影響其投票，22%選民表示將更願意投給麥考利夫，39%表示更不願意，38%表示沒影響。

維州州長選舉兩黨候選人支持率差距縮小，圖為民主黨州長候選人麥考利夫(右)在活動上...
維州州長選舉兩黨候選人支持率差距縮小，圖為民主黨州長候選人麥考利夫(右)在活動上與選民互動。(麥考利夫推特)

洋基 維州 民調

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