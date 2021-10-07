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馬州喬治王子郡口罩新規 2-5歲室內也得戴

記者羅曉媛╱馬州報導

由於確診新冠的孩童病例增加，馬州喬治王子郡郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)6日更新口罩令要求，2歲至5歲的孩童在室內也必須戴口罩；她說，作為家長，她深知讓該年齡段孩童戴口罩不容易，但此規定是基於數據以及對孩童面臨染疫風險的嚴重擔憂，該郡疫情以來已有超過6500名十歲以下孩童確診，其中一人死亡。

喬治王子郡原先的強制口罩令僅適用於5歲以上者，新規將年齡擴大到2歲以上者室內皆要戴口罩，立即生效，除非有殘障或疾病不能戴口罩，才能豁免。

喬治王子郡郡長辦公室發言人麥克利夫(Anthony McAuliffe)表示，新規定不僅是因為兒童確診病例增加，其目標在於保護孩童，尤其還未達接種資格者，加上冬季到來，人們聚會更頻繁、病毒傳播也更容易。

聯邦疾病防治中心(CDC)早前已建議2歲以上的學生均在室內戴口罩，但喬治王子郡的口罩新規不僅年齡拓寬到2歲以上，需戴口罩的場景也從室內教學環境擴大到餐館、教堂、零售店等室內場所。

馬里蘭大學醫療政策教授席格爾(Neil J. Sehgal)說，鑑於許多學校對口罩令的反彈，喬治王子郡此次屬先進之舉，因為2歲至5歲兒童短期內無法打疫苗，需採取行動防止校園內的傳播。

口罩 聯邦疾病防治中心 疫情

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