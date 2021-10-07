大華府新冠補強針開打 接種須知

大華府開打輝瑞疫苗的新冠補強針。(記者羅曉媛╱攝影)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)及聯邦疾病防治中心(CDC)日前批准老年人和部分特定人群開始接種第三針輝瑞疫苗 ，即補強針，大華府三地也根據聯邦最新指南開放供應補強針；為幫助華人社區了解補強針，大華府華裔社區健康服務中心的醫學背景義工，根據CDC及本地衛生局的信息發布補強針中文解答。

●哪些人目前可以打第三針新冠疫苗？

免疫功能低下者，輝瑞或莫德納 接種者，打完第二針至少28天後；65歲及以上者，僅限輝瑞疫苗接種者，打完第二針後至少六個月；18歲及以上的有基礎疾病者，僅限輝瑞疫苗接種者，打完第二針後至少六個月；從事新冠高風險職業的18歲至64歲居民，僅限輝瑞疫苗接種者，打完第二針後至少六個月。

其中，免疫功能低下是指癌症患者或器官移植者等中、重度免疫功能低下者；有基礎疾病是指患癌症、慢性腎臟疾病、肺病、糖尿病、高血壓、心臟病、重度肥胖等疾病，所以對感染新冠後有較高風險出現嚴重癥狀者；CDC對於何為免疫功能低下或哪些疾病算新冠高風險疾病，有明確解釋可查詢：bit.ly/3mB9wds，必要時也應諮詢家庭醫生。

●莫德納和嬌生疫苗的接種者能打補強針嗎？

目前補強針僅限輝瑞疫苗接種者，除非是免疫功能低下的莫德納疫苗接種者，才可打第三針莫德納疫苗，其他莫德納疫苗接種者還不能補強針；嬌生疫苗接種者也還不能打補強針，但嬌生公司近日已向FDA提交緊急使用嬌生補強針的申請，可能很快開始施打嬌生疫苗的補強針。

●哪裡打第三針疫苗？

全美及本地新冠疫苗劑量充足，接種站普及，許多地方提供當天預約和現場報名的接種服務；可用CDC的全國性疫苗接種點查找：www.vaccines.gov，或直接向附近藥房打電話詢問，或訪問本地衛生局網站獲取資訊。

華府衛生廳新冠疫苗網站：coronavirus.dc.gov/vaccine；維州費郡衛生局設有兩處免預約接種點：12000 Government Center Parkway, Fairfax，以及8350 Richmond Hwy., Alexandria；馬州疫苗接種點查找：coronavirus.maryland.gov/pages/vaccine，馬州蒙郡還為65歲以上及殘疾人士提供去打疫苗的免費計程車服務，需先撥打專線電話301-738-3252獲得租車碼，再給指定計程車公司打電話叫車。

●打疫苗需帶什麽證件？

身分證件和疫苗接種卡；若是基礎疾病或免疫功能低下去打補強針，只需說明情況，不需醫生證明或病史。

●打補強針有什麽風險？

有關補強針的安全性仍在累積研究資料，已有研究數據顯示其安全且有必要，因而才獲FDA批準；目前接種補強針的與第一、二劑類似，最常見副作用是注射部位疲勞和疼痛。

大華府華裔社區健康服務中心表示，若本地華人同胞在新冠疫苗接種方面需要幫助，可聯繫義工：571-668-5836，240-658-9228；為鼓勵華人同胞打疫苗，該中心將在打完兩針疫苗後贈送一張50元禮品卡，中心網站：www.cachs.org。