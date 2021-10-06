薪水低、福利差 馬州安郡公校校車司機罷工

返校上課又遇新挑戰，馬州 安奧蘭多郡(Anne Arundel)公校 系統的校車司機5日進入罷工 第二天，他們受雇於安郡公校的「安納波利斯巴士」(Annapolis Bus Co)合約公司，司機們要求漲薪、改善福利才肯返回崗位。

自大華府各地公校系統返校上課以來，各地校車司機均短缺，此次發起罷工的校車司機涉及安郡公校的28輛校車和37所學校的77條線路。

安郡公校系統發言人莫西爾(Bob Mosier)5日形容此次校車司機罷工令公校系統、學生和家庭「非常沮喪」，公校系統正請求家長自行安排受影響線路的學生上下學，受影響線路可查詢網址：https://bit.ly/3a8alEz。

莫西爾表示，尚不知有多少學生受此罷工影響，但保守估計至少2000人；該公校系統的絕大多數校車服務都是由合約公司承接，總計有585輛校車，每天經過1730條線路。

莫西爾說，公校系統也不清楚校車司機及其聘雇業主「安納波利斯巴士」公司之間的關係，但「我們的學生和家庭很不幸被夾在中間，因此受到影響；我們已敦促巴士公司竭盡所能、儘快讓校車司機回歸上班，因為我們需要送學生上下學。」