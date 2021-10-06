華府健身業主 要求市府重審口罩令

邁爾斯等健身業主要求市府根據最新的疫情數據來制定防疫規定，並給健身行業一定的防疫空間。（SolidCore官方臉書）

華府多家健身 機構業主本周聯名致信市長包瑟(Muriel Bowser)及華府衛生局主任內斯比(LaQuandra Nesbitt)，要求市府根據最新的疫情 數據來制定防疫規定，並給健身行業一定的防疫空間和自由度，避免過嚴的口罩 令消磨民眾健身熱情。

健身機構SolidCore首席執行官邁爾斯(Bryan Myers)與多家健身業主在信中表示，市府先前用於定規的數據過時，不符合當前疫情狀況，健身行業因此受到嚴格限制，部分健身房損失50%至75%的生意。

華府去年7月31日恢復室內口罩令，包瑟也多次提及所有商家都須執行，以避免疫情反彈，健身業主們當時就要求市府給予一定空間，讓健身機構以「接種疫苗」替代「口罩令」，但市府拒絕該要求，表示室內口罩令的適用範圍是全市商家，沒有例外。

經過兩個多月的等待和協商，邁爾斯等健身業主再度致信市府，指市府先前用於制定防疫規定的疫情數據並非最新信息，部分是2020年中的疫情信息，「當時很多人忽視聯邦疾病防治中心(CDC)的防疫規定，因此疫情嚴峻，需要嚴格、一視同仁的規定，但目前疫苗普及，防疫階段已前進一大步，市府應靈活處理。」

根據市府數據，健身機構致疫情爆發的情況僅不到1%；Cut Seven業主柏林(Chris Perrin)說，很多人以為健身場所更容易導致病毒擴散，因流汗、喘氣等，但並無數據證明。

健身業主也以紐約、費城為例，表示華府應該嘗試用接種規定來代替口罩令，因為疫苗的保護效果大於口罩，此規定還能提高接種率；邁爾斯說，「很多顧客反映，知道身邊一起健身的人都已接種疫苗，才安心。」也有人表示，口罩規定不太合理，口罩不僅影響健身品質，也無法保證每個人運動全程戴口罩，防疫漏洞比較大。

邁爾斯說，多數商家在口罩令執行後生意下降15%，但健身房受影響巨大，顧客減少50%至75%，尤其小規模的健身房受影響更深。