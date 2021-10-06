經濟雖復甦 華府市中心餐館仍陷掙扎

今年8月華府市中心餐館的客流量，仍比2019年同期低21%。（記者張筠／攝影）

由於回辦公室實體上班的民眾有限，華府 市中心許多餐館的生意仍在掙扎，他們原先以上班族為主要顧客，現不得不轉換策略、拓展新生意。

華府下城商改區 (Downtown BID)報告顯示，華府市中心外圍的餐館和美食街(eateries)的生意已基本恢復到疫前狀態，但由於多數上班族仍在遠程工作，今年8月華府市中心餐館的客流量仍比2019年同期低21%。

該報告指，市中心商家的生意雖已比疫情 爆發初期明顯改善，從比2019年低97%恢復到僅低21%，但很多餐館和酒吧若要恢復到疫情前的「正常狀態」，看起來遙不可及。

「現在市中心的生意太難做。」在華府運營十家餐廳的巴吉(Ashok Bajaj)表示，拉法葉廣場(Lafayette Square)附近的餐廳生意比疫情前低20%至30%，Foggy Bottom的餐館則低40%多。

華府下城商改區數據顯示，今年8月的市中心人口數量僅為2019年同期的39%，旅館訂房量也不足2019年的一半，周間的地鐵乘客量僅是疫情前的21%。

「民眾不到市中心活動，我們就很難恢復生意。」巴吉說，加上員工短缺、物價上漲、資源分配不平等，多種因素疊加導致經營更困難。

部分商家因此改變經營策略，Farmers Restaurant集團的聯合業主西蒙斯(Dan Simons)表示，原來主要面向上班族的餐館，現在慢慢轉向服務遊客，以及喜愛嘗試新鮮事物的食客。

該集團所屬的Farmers & Distillers目前周間的生意僅是疫情前的三分之一，但周末顧客增長明顯，因此西蒙斯將餐飲重點從方便、實惠調整為精緻、新鮮，甚至更高檔，「原來主要服務上班族，講究便利，但現在多數顧客選擇周末享用一份早午餐，或精心計畫約會用餐等，因此我們的餐點特色也有所調整。」

即便多數餐館需絞盡腦汁推陳出新，但Farmers Restaurant集團對華府市中心的前景仍持樂觀態度，西蒙斯表示，當地商家若能結合民眾「實體、線上混合辦公形式」的潮流，推出新服務和食品，吸引到更多顧客，化危機為轉機。