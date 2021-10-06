維州費郡21歲游泳教練 被控30項兒童色情罪

維州費郡警方以30項兒童色情相關的重罪，逮捕來自亞歷山卓市的21歲游泳教練林奇。(費郡警方提供)

維州費郡警方5日以30項兒童色情相關的重罪，逮捕來自亞歷山卓市的一名21歲游泳 教練，他透過Snapchat 、Instagram等社交媒體教唆青少年發送露骨照片或視頻，警方在其線上Dropbox帳號發現了成千上萬張兒童色情材料，不過截至目前，尚未發現與其工作 相關或在費郡的受害人。

費郡警方說，21歲的林奇(Brendan Lynch)自2015年起在費郡公園局擔任水上運動講師，同時也在多個社區中心(recreation centers)工作；警方根據「國家失蹤與受虐兒童援助中心」(National Center for Missing and Exploited Children)提供的線索，從上月中旬開始調查，發現非法露骨照片屬於林奇的Dropbox帳號，之後還在其家中發現多個藏有非法照片和視頻的電子設備。

經調查發現，林奇曾利用Snapchat、Grindr、Instagram等社交或相親網站聯繫十幾歲的男孩，教唆對方發照片或視頻；林奇現面臨26項持有兒童色情材料和四項教唆未成年人的重罪指控，他收押在成人懲戒中心，不得保釋。

警方提醒家長， 應清楚知道子女在網上是和什麼人在交流；儘管現有證據尚未發現來自費郡或與林奇工作相關的受害人，但警方呼籲知情人士提供線索，電話703-246-7800，分機6。