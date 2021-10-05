亞裔中小企業高峰會 10月6至8日線上舉行
全美亞裔總商會(National ACE)將於10月6日至8日，在線上舉辦首屆「亞裔中小企業政策研討高峰會」(AAPI Strong Legislative Conference)，會上將與國會領袖及拜登政府內閣官員共同研討改善中小企業經營環境，例如資金取得、企業成長方向、亞裔共同對抗仇恨犯罪等。
此次嘉賓包括聯邦財政部長葉倫(Janet Yellen)、美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)、國會亞太裔黨團主席趙美心(Judy Chu)，聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)、金映玉(Young Kim)、聯邦參議員譚美(Tammy Duckworth)、廣野慶子(Mazie Hirono)、參院小企業委員會主席卡定(Ben Cardin)等。
高峰會將展示公共政策、倡議、採購及公平獲取資源能如何讓亞裔更團結更堅強，並舉辦教育小組討論，為中小企業從新冠大流行中恢復、獲取資金提供範例，賦能小企業開闢向前新道路。
10月6日(周三)東部時間下午1時至3時的研討主題為「獲取資金研討日：一起恢復企業」，7日(周四)東部時間下午1時至3時的研討主題為「亞裔堅強日：尋找我們的聲音」，8日(周五)東部時間下午1時至3時的研討主題「企業成長研討日：開創向前道路」。
報名及詳情：www.aapistrong.com/leg-conf；全國亞裔總商會在全美有70多個分會及少數族裔企業組織夥伴，致力藉由改善經濟發展及影響，促進結盟並加強社區建設、培養下一代亞裔企業家和高管等，支持並推進對亞裔企業社區有影響的議題。
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