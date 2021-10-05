亞裔中小企業高峰會 10月6至8日線上舉行

全美亞裔總商會(National ACE)將於10月6日至8日在線上舉辦首屆「亞裔中小企業政策研討高峰會」。(主辦方提供)

全美亞裔 總商會(National ACE)將於10月6日至8日，在線上舉辦首屆「亞裔中小企業政策研討高峰會」(AAPI Strong Legislative Conference)，會上將與國會領袖及拜登 政府內閣官員共同研討改善中小企業經營環境，例如資金取得、企業成長方向、亞裔共同對抗仇恨犯罪等。

此次嘉賓包括聯邦財政部長葉倫(Janet Yellen)、美國 貿易代表戴琪(Katherine Tai)、國會亞太裔黨團主席趙美心(Judy Chu)，聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)、金映玉(Young Kim)、聯邦參議員譚美(Tammy Duckworth)、廣野慶子(Mazie Hirono)、參院小企業委員會主席卡定(Ben Cardin)等。

高峰會將展示公共政策、倡議、採購及公平獲取資源能如何讓亞裔更團結更堅強，並舉辦教育小組討論，為中小企業從新冠大流行中恢復、獲取資金提供範例，賦能小企業開闢向前新道路。

10月6日(周三)東部時間下午1時至3時的研討主題為「獲取資金研討日：一起恢復企業」，7日(周四)東部時間下午1時至3時的研討主題為「亞裔堅強日：尋找我們的聲音」，8日(周五)東部時間下午1時至3時的研討主題「企業成長研討日：開創向前道路」。

報名及詳情：www.aapistrong.com/leg-conf；全國亞裔總商會在全美有70多個分會及少數族裔企業組織夥伴，致力藉由改善經濟發展及影響，促進結盟並加強社區建設、培養下一代亞裔企業家和高管等，支持並推進對亞裔企業社區有影響的議題。