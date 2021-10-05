亞市「行人專用街道」擬永久化 5日公聽會

卡維吉爾表示，疫情後許多民眾更習慣能保持社交距離的戶外活動，因此禁止車輛通行的商業街就更受民眾歡迎。（記者張筠／攝影）

維州 亞歷山卓(Alexandria)市府近日計畫將老城(Old Town)的部分商業街，永久改為僅限行人使用，禁止車輛通行，以促進商家發展，許多業主支持，也有居民表示，疫情 後更習慣有社交距離 的聚會，希望商業區給行人提供更多空間；亞市將於5日對此舉行公聽會。

亞歷山卓市老城自去年5月開始，將King街沿河且餐館集中的地帶改為僅限行人通行，以此給餐廳和商家提供額外的用餐空間以及領取外賣的區域。（記者張筠／攝影）

亞市老城自去年5月開始，將King街沿河且餐館集中的地帶改為僅限行人通行，藉此讓餐廳和商家有額外的用餐空，間以及領取外賣的區域，助力老城區商家度過難關，並在疫情趨緩後，幫助商家生意回溫，亞市現考慮將此改成永久項目。

Urbano的業主卡維吉爾(Steven Carvajal)表示，老城吸引大量居民和遊客，商業區與河畔風景相融，民眾多選擇漫步瀏覽，因此行人專用道非常符合民眾利益，商家的曝光程度也有所提升；此外疫情後許多人更習慣能保持社交距離的戶外活動，禁止車輛通行的商業街就更受歡迎。

其他支持永久禁止車輛通行的業主表示，若市府能制定長久計畫，商家將更好分配人力和資金，設計可用於冬季戶外用餐的保暖方案，甚至是調整餐館的服務重心，以滿足消費者需求。

不過有少部分居民抱怨行人專用道若成為永久項目，將影響老城的停車規畫，原來道路兩側都能停車，限制車輛通行後，路邊車位將相應減少，甚至擠占到附近居民區的道路空間。