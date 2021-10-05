抵制疫苗令 北維里斯堡警員威脅辭職

維州里斯堡正考慮採取針對政府雇員的強制疫苗令，但有多名警員表示將因此離職。(記者羅曉媛／攝影)

新冠疫苗 強制令再引爭議，北維州 勞登郡郡治所在的里斯堡(Leesburg)日前舉行市議會例行會議，里斯堡警局的幾名警察 在會上對強制打疫苗表達反對，並說里斯堡若強制政府雇員打疫苗，將失去多名警員。

里斯堡正提案強制要求所有地方政府雇員、委員會成員及部分合約工(contractor)完全接種，若通過，將有90天的時間讓員工遵行強制令；里斯堡警局警員卡特(Josh Carter)在會上說，「如果你們決定採用疫苗強制令，損失警官的後果也將由你們承擔；我到時會回來質問，在沒有警察到街頭或學校巡邏的情況下，你們準備如何保護我的家人和社區鄰里的安全？」

里斯堡警局的另一警員巴特福德(William Butterfield)也說，如果當局採取強制疫苗令，他打算去找其他工作，「你們將因此損失很多投入在我身上的資金，我雖對此深表感謝，但我們還是會因此損失(這些投入)，以及像我一樣的好警察。」

他和卡特均表示，強制疫苗令將在里斯堡警局引發出走潮，「讓本就因起薪極低而招不到人的里斯堡警局雪上加霜。」卡特也說，「這項決定可能重創里斯堡警局，我們的城市也會失去很多警察。」