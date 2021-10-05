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搶學生 華府大學砸數百萬打廣告

記者羅曉媛／華盛頓報導

新冠疫情導致大學註冊率下滑，再加上近年來線上教育學位和多種學習項目的競爭加劇，大學不得不投入成百上千萬元打廣告和營銷自身品牌，以吸引更多學生。

華府天主教大學的學生杰丁‧特納(Jadyn Turner)，聽聞學校花費500萬元打廣告、加聘五名營銷人員時，頗感震驚；「500萬元，這可不是小數目。」計畫從事非營利組織工作的她，從不知大學這類教育機構還需花大力氣打廣告。

但天主教大學的花費與其他大學相比，已是小巫見大巫，尤其近年來各校花在打廣告和營銷的經費不斷增長；天主教大學校長加維(John Garvey)說，投入營銷既是出於吸引學生的必要，也是適應當下的教育環境，「與我們類似的大學都在競爭搶學生，而營銷是不得不做的事。」

非營利教育新聞組織Hechinger Report的數據顯示，過去十年來，美國大學生人數減少13%，即260萬人，預計從2020年中開始，四年內將再減少15%。

加維也說，大學生人數尚未下滑之前，每年都有很多學生入學，人們也有錢支付大學學費，但今非昔比。

高等教育營銷公司SimpsonScarborough的負責人伊莉莎白‧強森(Elizabeth Johnson)說，大學增加對營銷和廣告的投入也是為了應對愈演愈烈的「反大學」說詞，這些說法質疑上大學的必要性。

蓋洛普民調(Gallup Poll)發現，認為上大學很重要的美國人從2013年的70%降至2019年的51%，這只是疫情前的數據，其他調研顯示公眾對上大學的信心在疫情之後進一步下降。

SimpsonScarborough指，大學每年打廣告的費用為平均每學生429元至623元；根據品牌諮詢公司Kantar的數據，各大學在2018和2019年的廣告總支出約20億元和22億元，儘管去年在疫情高峰期間減少了支出，但今年第一季度的廣告總投入已是去年同期的一倍，約8億7000萬元。

教育 疫情 美國

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