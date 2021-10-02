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大華府青年文化志工 亮相台灣珍珠奶茶節

【馬州訊】
大華府青年文化志工協會日前參與由宜蘭-洛克維爾姊妹市委員會在馬州洛克維爾市中心廣場舉辦的「台灣珍珠奶茶節」。(FASCA提供)
大華府青年文化志工協會日前參與由宜蘭-洛克維爾姊妹市委員會在馬州洛克維爾市中心廣場舉辦的「台灣珍珠奶茶節」。(FASCA提供)

華府青年文化志工協會(FASCA)日前參與由宜蘭─洛克維爾姊妹市委員會，在馬州洛克維爾市中心廣場(Rockville Square Town)舉辦的「台灣珍珠奶茶節」(Taiwan Bubble Tea Festival)，青年文化志工們在活動當日進行扯鈴、台灣流行舞蹈演出及文化導覽，在華府諮詢顧問李欣怡、唐伯禹與董淑媛引領下，僑青志工積極參與。

大華府青年文化志工協會日前參與由宜蘭-洛克維爾姊妹市委員會在馬州洛克維爾市中心廣...
大華府青年文化志工協會日前參與由宜蘭-洛克維爾姊妹市委員會在馬州洛克維爾市中心廣場舉辦的「台灣珍珠奶茶節」。(FASCA提供)

大華府青年文化志工協會日前參與由宜蘭-洛克維爾姊妹市委員會在馬州洛克維爾市中心廣...
大華府青年文化志工協會日前參與由宜蘭-洛克維爾姊妹市委員會在馬州洛克維爾市中心廣場舉辦的「台灣珍珠奶茶節」。(FASCA提供)

現場備有各式台灣特色小吃，並有豐富文化特色表演，吸引上千人參加，洛克維爾市地處華盛頓特區市郊，因鄰近美國政治中樞，居民也來自世界各地，文化多元，許多台裔美國人聚居於此，又有「小台北」稱號。

大華府青年文化志工協會日前參與由宜蘭-洛克維爾姊妹市委員會在馬州洛克維爾市中心廣...
大華府青年文化志工協會日前參與由宜蘭-洛克維爾姊妹市委員會在馬州洛克維爾市中心廣場舉辦的「台灣珍珠奶茶節」。(FASCA提供)

此次青年文化志工參與的專案由Senior FASCA侯立宸策畫執行，分為扯鈴、台灣流行舞蹈和文化導覽攤位三項，FASCA成員日前一個月按照自己的興趣與專長自由選擇項目加入，並密集練習。Yo-Yo扯鈴組由侯立宸帶領，該組每周團練兩小時，並共同設計出場、走位及Solo。

大華府青年文化志工協會日前參與由宜蘭-洛克維爾姊妹市委員會在馬州洛克維爾市中心廣...
大華府青年文化志工協會日前參與由宜蘭-洛克維爾姊妹市委員會在馬州洛克維爾市中心廣場舉辦的「台灣珍珠奶茶節」。(FASCA提供)

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大華府青年文化志工協會日前參與由宜蘭-洛克維爾姊妹市委員會在馬州洛克維爾市中心廣場舉辦的「台灣珍珠奶茶節」。(FASCA提供)

大華府青年文化志工協會日前參與由宜蘭-洛克維爾姊妹市委員會在馬州洛克維爾市中心廣...
大華府青年文化志工協會日前參與由宜蘭-洛克維爾姊妹市委員會在馬州洛克維爾市中心廣場舉辦的「台灣珍珠奶茶節」。(FASCA提供)

台灣流行舞蹈Hip-Hop由吳柏萱任小隊長，負責組織團員練習、討論創新舞步，並拍攝影片教學方便志工在家練習；第三組文化導覽則分成台灣知識趣味問答、紙作燈籠教學、撈金魚及九宮格投擲趣，各攤位負責志工認真引導有興趣的民眾進行遊戲，讓與會者開心體驗台灣文化。

大華府青年文化志工協會日前參與由宜蘭-洛克維爾姊妹市委員會在馬州洛克維爾市中心廣...
大華府青年文化志工協會日前參與由宜蘭-洛克維爾姊妹市委員會在馬州洛克維爾市中心廣場舉辦的「台灣珍珠奶茶節」。(FASCA提供)

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