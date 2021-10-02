華府公校護士短缺 學生健康有隱患

華府 市議員近日表示，華府公校系統(DCPS)的校內全職護士短缺，許多學校也未設立專業醫護崗位，此狀況在新冠疫情 期間尤其引起家長、教師憂慮，稱護士不足將加深學生們在校園的安全與健康隱患。

華府市議員艾倫(Charles Allen)說，華府許多公校缺少全職護士，讓學生的安全和健康受到一定程度影響，尤其在疫情期間，更需要有專業醫護人員隨時待命，然而疫情來襲，全市醫療資源相對緊缺的狀況下，校園醫護無法到位，不少家長和教師只好志願照顧學生的健康需要，艾倫表示「此作法非長久之計，醫療救護仍需專業知識，志願工作 也應接受培訓。」

艾倫表示，增聘校內醫護人員涉及預算、公聽會等流程，還要考慮全市的醫療人員分配，避免擠占醫院、診所的資源，招聘培訓也要大量時間和人力成本，更可能進一步增添各學校的防疫壓力。

華府公校系統及特許學校(charter schools)目前通過與華府衛生局(DC Health)、國家兒童醫療中心(Children's National Hospital)的合作，來聘請校內護士；國家兒童醫療中心發言人表示，該醫院向全市117所公校和68所特許學校派遣護士，多數護士專為一所學校服務，但部分人員則依學校規模和工作時數的不同，分別承擔起多所學校的醫護工作。

華府衛生局表示，市府有2360萬元的預算用於資助182家醫療機構和204所學校的醫護工作，但華府特許學校委員會(DC Public Charter School Board)的數據顯示，目前全市共有35所學校沒有全職護士。

該委員會發言人波登(Tomeika Bowden)說，華府所有學校都有受過培訓的專業藥劑師，就算沒有校內護士，有緊急醫療需求時，這些專業藥劑師也能協助應對。

不過，校內護士和專業藥劑師並不處理與新冠疫情相關的工作，華府衛生局稱，目前所有與新冠檢測相關的工作都由市衛生局承擔，衛生局一般建議學校提供一處專門處理新冠工作的場地，確保資源調配效率，市府也規定校內護士需與專門負責新冠防疫的職員密切溝通，盡力做好處理突發醫療事件和日常新冠檢測任務。