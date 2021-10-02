我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國前司法部長傅政華落馬 曾端掉「天上人間」

嬌生疫苗罕見副作用 歐盟建議列入深部靜脈血栓

華府公校護士短缺 學生健康有隱患

記者張筠 / 華盛頓報導

華府市議員近日表示，華府公校系統(DCPS)的校內全職護士短缺，許多學校也未設立專業醫護崗位，此狀況在新冠疫情期間尤其引起家長、教師憂慮，稱護士不足將加深學生們在校園的安全與健康隱患。

華府市議員艾倫(Charles Allen)說，華府許多公校缺少全職護士，讓學生的安全和健康受到一定程度影響，尤其在疫情期間，更需要有專業醫護人員隨時待命，然而疫情來襲，全市醫療資源相對緊缺的狀況下，校園醫護無法到位，不少家長和教師只好志願照顧學生的健康需要，艾倫表示「此作法非長久之計，醫療救護仍需專業知識，志願工作也應接受培訓。」

艾倫表示，增聘校內醫護人員涉及預算、公聽會等流程，還要考慮全市的醫療人員分配，避免擠占醫院、診所的資源，招聘培訓也要大量時間和人力成本，更可能進一步增添各學校的防疫壓力。

華府公校系統及特許學校(charter schools)目前通過與華府衛生局(DC Health)、國家兒童醫療中心(Children's National Hospital)的合作，來聘請校內護士；國家兒童醫療中心發言人表示，該醫院向全市117所公校和68所特許學校派遣護士，多數護士專為一所學校服務，但部分人員則依學校規模和工作時數的不同，分別承擔起多所學校的醫護工作。

華府衛生局表示，市府有2360萬元的預算用於資助182家醫療機構和204所學校的醫護工作，但華府特許學校委員會(DC Public Charter School Board)的數據顯示，目前全市共有35所學校沒有全職護士。

該委員會發言人波登(Tomeika Bowden)說，華府所有學校都有受過培訓的專業藥劑師，就算沒有校內護士，有緊急醫療需求時，這些專業藥劑師也能協助應對。

不過，校內護士和專業藥劑師並不處理與新冠疫情相關的工作，華府衛生局稱，目前所有與新冠檢測相關的工作都由市衛生局承擔，衛生局一般建議學校提供一處專門處理新冠工作的場地，確保資源調配效率，市府也規定校內護士需與專門負責新冠防疫的職員密切溝通，盡力做好處理突發醫療事件和日常新冠檢測任務。

華府 工作 疫情

上一則

國家動物園9隻染疫動物病情好轉 3隻康復

下一則

中領館慶十一 趙建：中美合作共贏

延伸閱讀

BBC前高層入職華為 發布公司門口自拍

BBC前高層入職華為 發布公司門口自拍
從牛津輟學白手起家 她35歲退休 存到134萬美元

從牛津輟學白手起家 她35歲退休 存到134萬美元
BBC前新聞高管艾倫 被華為延攬為執行主編

BBC前新聞高管艾倫 被華為延攬為執行主編
持槍劫車 芝橋港區32歲華女落網

持槍劫車 芝橋港區32歲華女落網
芝橋港區32歲華女持槍劫車落網

芝橋港區32歲華女持槍劫車落網

熱門新聞

陸軍布里斯堡發生女兵遭阿富汗難民暴，引附近民眾不滿。(Fort Bliss營區臉書)

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

2021-09-27 18:21
芝加哥警方在邵喬明遭槍擊後趕到現場調查。(youtube截圖)

華裔外賣郎送餐途中遇劫 芝加哥街頭慘遭槍殺

2021-09-28 13:07
位於芝加哥西區的真森小學，是一所學生只有300名的小規模學校。(真森小學臉書)

芝公校女童確診傳全家 47歲母親染疫身亡

2021-09-29 13:16
圖：pixabay

賓州華男逃稅逾300萬元 最高恐關22年

2021-09-24 12:38
芝加哥警局宣布，槍殺外賣郎邵喬明的18歲兇嫌瓦特斯已經落網。(芝加哥警局提供)

射殺芝華裔外賣郎兇嫌落網 手法殘暴近距離開槍致命

2021-10-01 09:55
美墨邊境牧場主Laura Allen向媒體抱怨，她的牧場一夜之間湧進23名非法移民，狀況已經失控，警力根本無法負荷。（FOX）

1夜闖進23名偷渡客 德州牧場主人大怒

2021-09-23 15:07

超人氣

更多 >
她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查

她指甲出現垂直凹槽 過來人警告：快就醫檢查
IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止

IRS：報告國外銀行和金融帳戶10月15日截止
大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗

大法官卡瓦納確診新冠 1月已完全接種疫苗
默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點
「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭

「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭