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維州補強針大型接種站 7日啟動 近日新增2童染疫亡

記者張筠／維州報導
維州近日新增兩名十歲以下的新冠死亡病例，今年截至目前，全州已累計12名兒童新冠死亡。（記者張筠 / 攝影）
維州近日新增兩名十歲以下的新冠死亡病例，今年截至目前，全州已累計12名兒童新冠死亡。（記者張筠 / 攝影）

維州近日新增兩名10歲以下的新冠死亡病例，今年截至目前，維州已累計12名兒童新冠死亡；州衛生廳本周也宣布，將在威廉王子郡(Prince William County)設立一座大型疫苗接種站，開放給有特殊健康需求者接種新冠疫苗補強針(booster)；部分郡市也持續推出疫苗獎勵，動員政府職員接種。

維州9月29日一名10歲以下的兒童死於新冠，而就在兩天前，10歲的小學生Teresa Sperry也因新冠病毒在醫院不治，其家人表示，Sperry先前負責管理班級裡生病的同學，並協助帶他們到學校診所。

從去年疫情爆發至今，維州已有逾1000名兒童染疫住院，雖然疫情始於去年，但維州累計的13名新冠兒童死亡病例中，有12名死於2021年，讓兒童疫苗的研發備受關注，社區對學校恢復實體課也有更多討論。

為提升高危群體的免疫力，維州衛生廳9月30日宣布在威廉王子郡Potomac Mills大商場附近重開一座大型疫苗接種站(Gander Mountain site)，開放給特殊健康需求的民眾接種新冠疫苗補強針，該接種站也會提供第一、二劑疫苗，州府官員敦促未接種民眾盡快打針。

該大型接種站將於7日正式啟用，開放時間為每周一至周六上午10時至晚上7時30分，民眾可直接前往，也可致電(877)829-4682或登錄州府官網https://bit.ly/2Yhey6C預約。

為動員接種，維州部分郡市仍持續推出接種獎勵，馬納薩斯公園市(Manassas City)市議會近日通過提案，決定從11月15日開始，給完全接種並提交證明的政府職員提供300元獎金或一天帶薪休假。

馬納薩斯公園市議會表示，聯邦要求職員超過100人的機構須制定接種或定期檢測，且該規定即將執行，因此市議會提案動員市府官員接種；目前該市府僅有30%職員提交了疫苗接種狀況，但仍有部分人員已接種但未更新資料，市人力資源部主任希克斯(Darla Hicks)說，此激勵政策不僅可動員接種，也有利政府蒐集接種數據。

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