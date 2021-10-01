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華盛頓同鄉會聯合會講座 退休年金提供長期保障

馬州訊
華盛頓地區同鄉會聯合會日前舉辦「退休年金」的在線公益講座。(講座截圖)
華盛頓地區同鄉會聯合會日前舉辦「退休年金」的在線公益講座。(講座截圖)

針對華人社區內對退休財務計畫相關知識的迫切需求，華盛頓地區同鄉會聯合會日前舉辦「退休年金」的在線公益講座，邀請了美亞理財保險公司的孫波總裁和資深經紀楊青，詳細講解退休年金的相關知識。

主講嘉賓從分析養老現狀和趨勢，到退休年金的含義和誤區，以及運作模式等講解，主要介紹了固定指數年金(Fixed Index Annuities)的基礎知識，以及如何選擇適合自己的固定指數年金。

嘉賓指出，以年金方式為養老儲蓄，最大優勢是延稅和價值積累保護功能，不僅可提供終身收入來源、支付長期護理花費，還有一定身故理賠金的保障；而固定指數年金在以上福利的基礎上，與其他年金最大的不同是客戶投入的金額會按照所選的指數(如S&P500)的回報率，根據保險公司制定的參與率來計算利息給客戶，同時建立一個收入基礎金賬戶用來支付終身收入。

該類產品的最大優點是具市場增值潛力和保本功能，相對風險較低，並能提供長期經濟保障，應對通貨膨脹帶來的資產貶值。

同鄉會聯合會將繼續致力服務在美華人，為社區推出更多公益講座。觀看此次講座回放：https://youtu.be/djJXLwddZXQ。

退休 指數 保險

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