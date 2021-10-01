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女性大遊行周六萬人響應 華府封路

記者羅曉媛／華盛頓報導

今年的女性大遊行(Women's March)將於10月2日(周六)上午10時，在華府「自由廣場」(Freedom Plaza)以信仰集會拉開序幕，下午2時遊行隊伍出發向最高法院行進，組織者估計有超過萬人參加，主要訴求包括爭取墮胎權、疫情暴露的薪資與就業落差、全國兒童照護危機等。

華府警方已在部分路段貼上「不准停車」的標示，從2日上午7時至下午4時生效，包括從15th Street到3rd Street NW的Pennsylvania Avenue；從Pennsylvania Avenue到F Street NW的14th Street；從Pennsylvania Avenue到F Street NW的13th Street；從12th Street到14th Street NW的E Street。

另有部分路段在2日上午7時至下午2時對車流封路，包括從15th Street 到12th Street NW的Pennsylvania Avenue；從Constitution Avenue到F Street NW的14th Street；從Pennsylvania Avenue到F Street NW的13th Street；從12th Street到14th Street NW的E Street；從14th Street到3rd Street NW的Pennsylvania Avenue則在下午2時至4時不許車流通過。

警方表示，封路規畫可能因現場狀況改變，駕駛人屆時可根據路邊貼出的告示調整，但所有違規停車的車輛都將被開罰單並拖走。

遊行組織者表示，將要求所有人戴口罩並保持社交距離，鑑於參與者眾多，保持距離可能很困難，組織者計畫全程提供洗手液消毒點，並提醒生病的人留在家，透過線上觀看遊行。

遊行 華府 社交距離

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