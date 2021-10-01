吸引駕駛人 馬州部分公路擬調低起步價

馬州交通管理局的最新收費提案。(MDTA提供，譯：記者羅曉媛)

馬州 交通管理局(MDTA)擬把環帶公路(Capital Beltway，亦稱I-495)和I-270州際公路部分路段的快速車道，降低起步價收費，每哩原收費0.2元將降為0.17元，以比照附近同類型的跨郡市公路(ICC)收費標準，吸引更多駕駛人使用收費車道。

馬州交通管理局委員會將在11月18日對新收費方案表決，若通過，除了客用車輛(passenger vehicle)的每哩最低收 費標準降低，卡車的每哩收費標準也將根據卡車的大小降低，例如小型卡車為每哩26分，大型牽引式掛車(tractor-trailers)為每哩1.02元；每哩最大收費為客用車輛3.76元，大型牽引式掛車22.58元；沒裝E-ZPass 的車輛需付的費用稍高，車上有三人以上、巴士使用快速車道不收費。

MDTA表示，此次降價建議是基於今夏收到666條公眾意見反饋，其中許多人質疑馬州路段的環帶公路和I-270的快速道車費標準，表示均比周圍其他同類型公路收費高。

這將是馬州首次使用動態定價，費率將全天浮動，以保證快速車道的車流在每小時45哩以上；新收費方案也包括採用較低的每哩「軟收費上限」(soft cap rate)的州，即客用車1.5元、卡車9元，但若收費車道太擁擠，實際費率可能超過該軟收費上限。

MDTA官員表示，採用軟收費上限有助防止「哄抬價格」(price gouging)，讓價格只在必要時，以逐步、公式化的方式增長，並保證車流的暢通。

新收費提案也將在10月28日之前接受公眾意見，詳情：bit.ly/2XY0237。