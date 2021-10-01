馬州、華府新法上路 警失職報告須公開、禁萬字符

馬州 、華府 有多項新法將從1日(今)起生效，包括馬州公眾可查看警方失職報告、警致死案例需由獨立單位調查，以及華府不得酒駕電動滑板車、禁止萬字符(swastikas)等嚇人符號等；維州 絕大多數新法在新財年伊始的7月1日生效，只有兩項法規10月1日生效，包括州能源部門改名，受託人在出售拍賣屋前須出具證明屋主知曉。

馬州新通過的透明警務法案是以19歲大學生Anton Black命名，他2018年在馬州東岸(Eastern Shore)被警方限制後死亡，他的家人花了數月才從當局獲得其死亡的詳情，並在去年以過失致死提告。

美國公民自由聯盟(ACLU)馬州分部政策主任楊恩(Caylin Young)表示，新法要求馬州警方公開警員失職紀錄，不僅讓受害人有機會獲取信息，也能讓他們及家人有個了結，讓政府負起責任。

另一新法則把涉及警方的致死案調查權，從地方政府部門轉向州檢察長辦公室的獨立調查部門，馬州檢察長佛洛許(Brian E. Frosh)已在今年7月，聘請聖路易斯郡(St. Louis)的前定罪與事件審查部門負責人達娜‧幕豪瑟(Dana Mulhauser)，領導該獨立調查小組；新法也禁止警局獲得過多軍事裝備。

華府新法包括要求電動滑板車用完後上鎖、不亂停，也禁止酒駕；華府員工的帶薪病假從兩周延長到六周；發放失業金被延誤群體500元；在公立學校聘請心理健康臨床醫師和圖書管理員等；此外也禁止使用萬字符、燃燒十字( burning crosses)等威脅符號。

維州多數新法已在7月1日生效，此次生效的新法只有兩項，一是Mines，Minerals and Energy能源廳直接改名能源廳，二是受託人在出售拍賣屋之前，必須獲得證明確認屋主已知曉。