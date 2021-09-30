大華府中學生挑戰惡作劇 TikTok撤除連結

近日社交平台TikTok 掀起一個名為「Devious licks」的惡作劇挑戰，大華府許多中學生為參加該挑戰破壞學校公物，維州 有公校 不得不關閉以維修公廁，部分州還有學生因參與挑戰被警告甚至遭逮捕，TikTok目前已撤除該挑戰的連結和內容，並聲明該平台不允許任何「促成犯罪的活動」。

近期各地多數學生都返回參與實體課，大量年輕用戶在TikTok平台上掀起「Devious licks」挑戰，在學校進行偷竊、破壞公物等惡劣行為，還有大批學生將惡作劇行為錄製上傳，讓其他用戶效仿。

維州威廉王子郡(Prince William)的Osbourn Park高中，近日就因該惡作劇不得不關閉公廁，因學生將香皂包裝與香皂盒丟進馬桶，用衛生紙堵住馬桶，在廁所亂丟垃圾，甚至偷走學校財產；該校校長凱恩(Lisamarie Kane)警告惡作劇學生，並稱學校將加強監督，嚴查惡作劇者；威廉王子郡公校發言人表示，學生若再惡作劇傷害學校及師生利益，將予以處分。

維州最大的費郡公校(FCPS)及勞登郡(Loudoun)公校也出現類似事件，福斯教堂高中(Falls Church High School)和Rocky Run中學的公物被學生破壞，校方要求違規學生賠償維修費用，並予以警告，此外學校官員也要求家長們關注孩子使用社交平台的情況。

社交平台對民眾的行為影響越來越深，在年輕一代產生的效應也更明顯，美國部分州甚至有學生因惡作劇被逮捕並面臨指控；TikTok發聲明稱，已撤除所有「Devious licks」的連結和內容，並將相關的話題標籤(hashtag)頁面跳轉至用戶指南，強調該平台不允許任何「會促成或可能鼓勵犯罪的活動」。