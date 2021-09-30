我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

助理作證 揭Theranos荷姆斯私生活「購物清單也要保密」

培根40年來最貴 價格暴漲28% 短期難回跌

大華府中學生挑戰惡作劇 TikTok撤除連結

記者張筠／維州報導

近日社交平台TikTok掀起一個名為「Devious licks」的惡作劇挑戰，大華府許多中學生為參加該挑戰破壞學校公物，維州公校不得不關閉以維修公廁，部分州還有學生因參與挑戰被警告甚至遭逮捕，TikTok目前已撤除該挑戰的連結和內容，並聲明該平台不允許任何「促成犯罪的活動」。

近期各地多數學生都返回參與實體課，大量年輕用戶在TikTok平台上掀起「Devious licks」挑戰，在學校進行偷竊、破壞公物等惡劣行為，還有大批學生將惡作劇行為錄製上傳，讓其他用戶效仿。

維州威廉王子郡(Prince William)的Osbourn Park高中，近日就因該惡作劇不得不關閉公廁，因學生將香皂包裝與香皂盒丟進馬桶，用衛生紙堵住馬桶，在廁所亂丟垃圾，甚至偷走學校財產；該校校長凱恩(Lisamarie Kane)警告惡作劇學生，並稱學校將加強監督，嚴查惡作劇者；威廉王子郡公校發言人表示，學生若再惡作劇傷害學校及師生利益，將予以處分。

維州最大的費郡公校(FCPS)及勞登郡(Loudoun)公校也出現類似事件，福斯教堂高中(Falls Church High School)和Rocky Run中學的公物被學生破壞，校方要求違規學生賠償維修費用，並予以警告，此外學校官員也要求家長們關注孩子使用社交平台的情況。

社交平台對民眾的行為影響越來越深，在年輕一代產生的效應也更明顯，美國部分州甚至有學生因惡作劇被逮捕並面臨指控；TikTok發聲明稱，已撤除所有「Devious licks」的連結和內容，並將相關的話題標籤(hashtag)頁面跳轉至用戶指南，強調該平台不允許任何「會促成或可能鼓勵犯罪的活動」。

公校 TikTok 維州

上一則

伊州67年首例 老人遭蝙蝠咬傷 引發狂犬病亡

下一則

芝公校女童染疫傳全家 47歲母親病歿

延伸閱讀

拒打疫苗教師 要上訴最高法院

拒打疫苗教師 要上訴最高法院
「007生死交戰」首映 查理王儲、威廉王子夫婦現身

「007生死交戰」首映 查理王儲、威廉王子夫婦現身
救治未接種染疫者 維州花掉50億

救治未接種染疫者 維州花掉50億

傳凱特冷淡、威廉欺負人 氣走哈利、梅根

傳凱特冷淡、威廉欺負人 氣走哈利、梅根
英國最新大學排名出爐 榜首竟不是牛津劍橋

英國最新大學排名出爐 榜首竟不是牛津劍橋

熱門新聞

陸軍布里斯堡發生女兵遭阿富汗難民暴，引附近民眾不滿。(Fort Bliss營區臉書)

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

2021-09-27 18:21
美墨邊境牧場主Laura Allen向媒體抱怨，她的牧場一夜之間湧進23名非法移民，狀況已經失控，警力根本無法負荷。（FOX）

1夜闖進23名偷渡客 德州牧場主人大怒

2021-09-23 15:07
芝加哥警方在邵喬明遭槍擊後趕到現場調查。(youtube截圖)

華裔外賣郎送餐途中遇劫 芝加哥街頭慘遭槍殺

2021-09-28 13:07
位於芝加哥西區的真森小學，是一所學生只有300名的小規模學校。(真森小學臉書)

芝公校女童確診傳全家 47歲母親染疫身亡

2021-09-29 13:16
圖：pixabay

賓州華男逃稅逾300萬元 最高恐關22年

2021-09-24 12:38
卡拉貝爾在查維斯湖學區教委會議上朗讀書上淫穢情片段，被消音。(KXAN電視台畫面截圖)

校內借出「X交」書 怒媽教委會上讀淫穢文句遭消音

2021-09-23 17:56

超人氣

更多 >
一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白

一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白
「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀

「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀
遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美

遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美
加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院

加油站老闆破產變街友 好心人伸援手 讓他「搬進」後院
失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望

失聯長島中國留學生找到了 在醫院治療 家屬將赴美探望