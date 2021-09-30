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馬州高中生持刀鬥毆 2人受傷7被捕

記者羅曉媛／馬州報導
馬州安納波利斯高中有學生鬥毆，造成2傷、7被捕。(學校臉書)
馬州安納波利斯高中有學生鬥毆，造成2傷、7被捕。(學校臉書)

馬州安奧蘭多郡(Anne Arundel)的安納波利斯高中(Annapolis High School)29日上午發生學生鬥毆事件，涉案七人被捕，其中一名學生持刀行凶，導致兩人受傷，學校還因此關閉一小時。

安奧蘭多郡公校系統表示，29日上午8時45分，該校資源官(school resource officers)看到有學生在二樓的樓梯井頂層打架，起因可能是為了報復上周發生在校外的一起事件。

安郡警方說，一名老師大叫稱一名學生手上有刀，校資源官要求該學生放下刀，該學生也聽從，但事後發現有兩名學生已被刀劃傷，其中一人傷及手部，另一人輕傷，兩人均被送往醫院救治，無生命危險。

另有七名學生因鬥毆被捕，其中無人受傷，警方表示29日將留守安納波利斯高中，以防萬一。

安郡公校系統向社區及家長致信說，鬥毆事件發生後，其他學生都安全待在教室，警方調查時，學校曾短暫關閉。

調查人員表示，目前並無跡象顯示此事與任何幫派有關，七名被捕學生將面臨何種控罪也待定，不過之後可能有更多涉事學生被控罪。

該公校學區總監阿落托(George Arlotto)說，「我們的學校不容忍這類事件，尤其是在遠程網課18個月後，才得以返校上課，實體課剛有一個積極的開始。」

他說，安納波利斯高中沒有金屬探測器，但學生經過入口時會有成年教職員檢查；他呼籲社區對學生及其家庭張開雙臂，讓這些學生懂得如何管理自己的情緒，而不是將不滿化成對他人惡行相向，尤其是在學校應該避免。

安奧蘭多郡消防局的危機干預小組事後到校幫助學生度過事後創傷，警方另有小組跟進學校威脅事件，若學生聽到任何風聲，可向教職員、老師、家長或安納波利斯市警方報告。

公校 馬州 幫派

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