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暴露移民個資惹議 費郡停發逮捕周報

記者羅曉媛／維州報導
許多地方政府禁止當地機構協助聯邦移民執法。美聯社
許多地方政府禁止當地機構協助聯邦移民執法。美聯社

維州費郡警局近日暫停了每周發布的逮捕紀錄(arrest blotter)，起因是有費郡官員指該周報違反了「不得散播個人信息，以協助聯邦移民執法」的政策。

支持停發逮捕周報的移民團體說，逮捕周報包含被捕者的住址和其他詳細信息，可能幫助聯邦移民及海關執法局(ICE)藉此專門打擊需要遣返的移民，也引發侵犯隱私的擔憂。

但支持政務公開的維權人士批評停發周報，表示這降低了警務透明度，也讓公眾無法獲得與安全有關的關鍵信息，其中涉及暴力、性侵和財產盜竊等犯罪。

ICE對此發聲明說，其下屬的遣返執法處(ERO)不會使用警方的逮捕紀錄來查找費郡的移民執法目標，他們採用情報驅動(intelligence-driven)的線索來幫助找到特定人群並逮捕。

費郡警方說，將繼續積極公布重大犯罪的詳細信息，例如謀殺案、槍擊案，以及由受害者熟人所犯的罪案；維州居民仍可根據「信息自由法案」(Freedom of Information Act)，要求獲得某些逮捕的詳細信息，但需繳納一定手續費。

應媒體和公眾要求，費郡警方從2016年開始在其網站發布逮捕記錄周報，內容包括犯法的日期，違法者的姓名、出生日期、面臨的控罪、最近住址，以及被捕地點。

新聞媒體通常用這些數據輔助報導，社區組織和網路犯罪地圖也利用這些數據跟進或了解特定區域的最新犯罪情況；數十年來，警方的逮捕紀錄是大華府乃至全美許多執法部門的主要信息公開渠道。

費郡警方說，維州的「自由信息法案」要求警方公布被捕者信息，因此該信息無法完全剔除，警方將繼續公布犯罪數據，並每周發布重大犯罪的信息；警方也在探索其他方式幫助逮捕紀錄回歸，但可能免去姓名或其他詳情，以免違反費郡政策。

移民團體 維州 遣返

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