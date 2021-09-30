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開學沒多久 馬州逾4000例確診1.7萬師生被隔離

記者張筠／馬州報導
馬州新學年已有逾4000名學生和近700名教職確診，導致逾1萬7000名師生被隔離。（取自蒙郡公校官方臉書）
馬州新學年已有逾4000名學生和近700名教職確診，導致逾1萬7000名師生被隔離。（取自蒙郡公校官方臉書）

馬州教育委員會(Board of Education)近日發布各地公校防疫及師生染疫隔離報告，顯示本學年開始至今，馬州已有逾4000名學生和近700名教職確診，導致逾1萬7000名師生被隔離；該報告也發現各地公校系統防疫規定的嚴格程度和執行狀況對疫情局勢有影響。

該報告顯示，雖然確診學生不到全州的3%，但各公校系統對疫苗接種和新冠病毒檢測的要求存在差異，各公校系統接觸者追蹤(contact tracing)工作、空調系統更新、保持安全社交距離、戴口罩等防疫措施的執行情況也直接影響各郡市疫情態勢。

截至9月22日，馬州有逾4000名學生和近700教職員確診，另有1萬6500名學生和近800名教職員被隔離；馬州喬治王子郡(Prince George's)公校新學年已有逾3000名學生因曾密切接觸確診病例而居家隔離，該數量在馬州24個公校系統中最高，馬州最大的蒙郡公校(MCPS)、安奧蘭多郡(Anne Arundel)、巴爾的摩郡、哈維郡等公校也分別有超過1000名學生被隔離。

報告顯示，全州24個公校系統中，有十個公校定期篩查師生症狀，18個公校提供新冠檢測，22個公校進行接觸者追蹤；全州僅兩個公校要求12歲以上所有人員保持至少三呎的安全距離，另外21個公校系統則是強烈建議，並沒硬性規定。

對於接種，全州僅三個公校系統要求教師打疫苗，五個公校系統要求教職員若不接種，須定期接受新冠檢測。

馬州州府上周要求所有公校實行口罩令，不過全州幾乎所有公校系統在推進返校計畫時，就已要求師生戴口罩，且所有公校系統都制定了新冠疫情爆發的應急方案，其中19個公校系統把相關細節公布在學校官網。

公校 馬州 檢測

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