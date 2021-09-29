我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

醫師：若同時感染新冠與流感 死亡率恐攀升

一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白

馬州高中學生鬥毆 2傷7被捕

記者羅曉媛／馬州報導
馬州安奧蘭多郡(Anne Arundel)的安納波利斯高中(Annapolis High School)29日上午發生學生鬥毆事件。(截取自谷歌地圖)
馬州安奧蘭多郡(Anne Arundel)的安納波利斯高中(Annapolis High School)29日上午發生學生鬥毆事件。(截取自谷歌地圖)

馬州安奧蘭多郡(Anne Arundel)的安納波利斯高中(Annapolis High School)29日上午發生學生鬥毆事件，七人被捕，其中一名學生持刀行凶，導致兩人受傷，學校也因此關閉一小時。

安奧蘭多郡公校系統表示，29日上午8時45分，該校資源官(school resource officers)看到有學生在二樓的樓梯井頂層打架，起因可能是為了報復上周發生在校外的一起事件。

安郡警方說，一名老師大叫稱一名學生手上有刀，校資源官要求該學生放下刀，該學生也聽從，但事後發現有兩名學生已被刀劃傷，其中一人傷及手部，另一人受輕傷，兩人均被送往醫院救治，無生命危險。

另有七名學生因鬥毆被捕，其中無人受傷，警方表示29日將留守安納波利斯高中，以防萬一。

安郡公校系統向社區及家長致信說，鬥毆事件發生後，其他學生安全地待在教室，警方調查時，學校也短暫關閉。

調查人員表示，目前並無跡象顯示此事與任何幫派有關，七名被捕學生將面臨何種控罪也待定，不過之後可能有更多涉事學生被控罪。

該公校學區總監阿落托(George Arlotto)說，「我們的學校不容忍這類事件，尤其是在遠程18個月才得以返校上課之後，實體課剛有一個積極的開始。」

他說，安納波利斯高中沒有金屬探測器，但學生經過入口時會有成年教職員檢查；他呼籲社區對學生及其家庭張開雙臂，讓這些學生懂得如何管理自己的情緒，而不是把事情轉化成對他人惡行相向，尤其是在學校。

安奧蘭多郡消防局的危機干預小組也到學校幫助學生度過事後創傷，警方另有小組跟進學校威脅事件，若學生聽到任何風聲，可向教職員、老師、家長或安納波利斯市警方報告。

公校 馬州 幫派

上一則

芝公校女童確診傳全家 47歲母親染疫身亡

延伸閱讀

拒打疫苗教師 要上訴最高法院

拒打疫苗教師 要上訴最高法院
多名華裔針灸師、理療師 涉詐騙被捕

多名華裔針灸師、理療師 涉詐騙被捕

多頭示警 可能修正10%

多頭示警 可能修正10%
被捕18次交保 歹徒殺警誰之過

被捕18次交保 歹徒殺警誰之過
NBA／15年轉戰6隊 37歲三分射手瑞迪克退休

NBA／15年轉戰6隊 37歲三分射手瑞迪克退休

熱門新聞

陸軍布里斯堡發生女兵遭阿富汗難民暴，引附近民眾不滿。(Fort Bliss營區臉書)

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

2021-09-27 18:21
美墨邊境牧場主Laura Allen向媒體抱怨，她的牧場一夜之間湧進23名非法移民，狀況已經失控，警力根本無法負荷。（FOX）

1夜闖進23名偷渡客 德州牧場主人大怒

2021-09-23 15:07
芝加哥警方在邵喬明遭槍擊後趕到現場調查。(youtube截圖)

華裔外賣郎送餐途中遇劫 芝加哥街頭慘遭槍殺

2021-09-28 13:07
圖：pixabay

賓州華男逃稅逾300萬元 最高恐關22年

2021-09-24 12:38
卡拉貝爾在查維斯湖學區教委會議上朗讀書上淫穢情片段，被消音。(KXAN電視台畫面截圖)

校內借出「X交」書 怒媽教委會上讀淫穢文句遭消音

2021-09-23 17:56
兩兄弟先後住院，皆因多器官發炎症候群。(KHOU電視台畫面截圖)

媽染新冠隔離 仍導致德州2學童心、肝、腦發炎險喪命

2021-09-23 19:26

超人氣

更多 >
政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出
洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀

洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀
世界OnAir／疫情又起 德州醫師感嘆政治誤了多少性命

世界OnAir／疫情又起 德州醫師感嘆政治誤了多少性命
利率飆+國會僵局 拖累科技股 道瓊跌569點

利率飆+國會僵局 拖累科技股 道瓊跌569點
美鐵翻覆 罹難喬州老夫婦慶「金婚」卻搭上死亡列車

美鐵翻覆 罹難喬州老夫婦慶「金婚」卻搭上死亡列車