華府台大校友 10/3野餐年會

華府台大校友將於10月3日(周日)中午12時至下午2時，在馬州 蒙郡Seneca Creek State Park公園的Blue Jay Picnic Pavilion舉辦野餐年會，今年將有勁歌熱舞表演、吉他自彈自唱，還有互動猜謎遊戲等，校友會也準備了台灣 味手工綠豆椪與大家分享，與會者還將參與抽獎，有機會贏得蘋果耳機AirPod Pro、百元以上現金、健身小家電、亞馬遜禮卡等。

此次野餐活動免費 ，凡註冊者可獲一個手工精緻台式綠豆椪， 報名連結：bit.ly/3m4e3os；活動提供代訂餐盒服務，餐盒每份20元(來自Momo's Cafe的台式排骨鐵路便當或素食餐盒及古早味紅茶)，也可選擇自備午餐；午餐代訂服務報名截至9月29(周三)午夜，代訂服務Paypal帳號：[email protected]。

導航地址：Blue Jay & Nuthatch Pavilion at Seneca Creek State Park，因是州立公園，入園費為馬州居民(攜帶駕照)每人3元，非居民5元；當天從上午11時30分可開始進場。

主辦方建議除用餐時，其他時間還是戴好口罩 ；目前蒙郡未規定在戶外也需戴口罩，若年會當天口罩規範有變，主辦方將提醒大家調整。