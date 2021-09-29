全美最佳單身城市 華府登榜首

租房網Apartment List近日根據相親交友App「Bumble」的數據，評出2021年最佳單身城市，華府 在全美100座城市中登上榜首，統計顯示，華府近半數居民單身，且在單身族的約會滿意度和可負擔指數方面得分頗高，以典型的約會之夜為例，華府看一場電影並吃晚飯的平均花銷為105元，對於8萬多元的中位收入而言，這筆支出不算昂貴。

該報告整合「Bumble」數據，根據四個關鍵衡量標準評出最佳單身城市，包括約會滿意度、社交滿意度、約會可負擔度，以及單身居民的占比。

報告發現，東海岸城市普遍得分高於西海岸城市，最佳單身城市前十名中，有六座城市在東海岸；此外，大學較多的城市也對單身更友好，半數最佳單身城市與Apartment List早前評選的「最佳大學畢業生都會城市」一致。

報告稱，在華府，適合單身一族打發時間、約會的去處成千上萬，從參觀國家動物園到坐在林肯紀念堂前回憶歷史，再到奔赴國家公園體會大自然，人們總能在此地找到約會的好去處。

根據Bumble的華府地區用戶資料，最受歡迎的個人資料關鍵詞包括寵物、教育和鍛煉，在選擇「運動」作為自己資料關鍵詞的用戶中，最受歡迎的運動包括籃球、美式足球 、足球等，這些在華府均是近水樓台，單身族可在冬天與約會對象觀看華盛頓巫師隊比賽，在春天與約會對象觀看華盛頓國民隊(Washington Nationals)比賽。

該報告評出的全美最佳單身城市前十分別為：華府、麻州 波士頓、喬治亞州亞特蘭大、明尼蘇達州明尼拿波利斯、賓州匹茲堡、維州首府里奇蒙(Richmond)、德州奧斯汀、科羅拉多州丹佛、伊利諾州芝加哥，以及華盛頓州西雅圖。