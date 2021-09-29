我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「撥電話給解放軍」密利國會自白喊冤：這不是密電

「價高才買得到房」全美房價7月飆升19.7%創新高

全美最佳單身城市 華府登榜首

記者羅曉媛／華盛頓報導

租房網Apartment List近日根據相親交友App「Bumble」的數據，評出2021年最佳單身城市，華府在全美100座城市中登上榜首，統計顯示，華府近半數居民單身，且在單身族的約會滿意度和可負擔指數方面得分頗高，以典型的約會之夜為例，華府看一場電影並吃晚飯的平均花銷為105元，對於8萬多元的中位收入而言，這筆支出不算昂貴。

該報告整合「Bumble」數據，根據四個關鍵衡量標準評出最佳單身城市，包括約會滿意度、社交滿意度、約會可負擔度，以及單身居民的占比。

報告發現，東海岸城市普遍得分高於西海岸城市，最佳單身城市前十名中，有六座城市在東海岸；此外，大學較多的城市也對單身更友好，半數最佳單身城市與Apartment List早前評選的「最佳大學畢業生都會城市」一致。

報告稱，在華府，適合單身一族打發時間、約會的去處成千上萬，從參觀國家動物園到坐在林肯紀念堂前回憶歷史，再到奔赴國家公園體會大自然，人們總能在此地找到約會的好去處。

根據Bumble的華府地區用戶資料，最受歡迎的個人資料關鍵詞包括寵物、教育和鍛煉，在選擇「運動」作為自己資料關鍵詞的用戶中，最受歡迎的運動包括籃球、美式足球、足球等，這些在華府均是近水樓台，單身族可在冬天與約會對象觀看華盛頓巫師隊比賽，在春天與約會對象觀看華盛頓國民隊(Washington Nationals)比賽。

該報告評出的全美最佳單身城市前十分別為：華府、麻州波士頓、喬治亞州亞特蘭大、明尼蘇達州明尼拿波利斯、賓州匹茲堡、維州首府里奇蒙(Richmond)、德州奧斯汀、科羅拉多州丹佛、伊利諾州芝加哥，以及華盛頓州西雅圖。

華府 足球 麻州

上一則

蕭美琴訪芝 肯定僑胞促進台美關係

下一則

年度女性遊行10/2到華府 爭取墮胎權

延伸閱讀

全美最佳單身城市 華府登榜首 約會地點多又不貴

全美最佳單身城市 華府登榜首 約會地點多又不貴
彭博9月防疫韌性排行榜 愛爾蘭高居榜首 美排名28

彭博9月防疫韌性排行榜 愛爾蘭高居榜首 美排名28
MLB／史丹頓天天開砲…洋基橫掃紅襪 站穩外卡榜首

MLB／史丹頓天天開砲…洋基橫掃紅襪 站穩外卡榜首
行刺雷根槍手 明年6月無條件釋放、限制令全解除

行刺雷根槍手 明年6月無條件釋放、限制令全解除
華府罰單免繳逾期費 延至12月31日

華府罰單免繳逾期費 延至12月31日

熱門新聞

陸軍布里斯堡發生女兵遭阿富汗難民暴，引附近民眾不滿。(Fort Bliss營區臉書)

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

2021-09-27 18:21
美墨邊境牧場主Laura Allen向媒體抱怨，她的牧場一夜之間湧進23名非法移民，狀況已經失控，警力根本無法負荷。（FOX）

1夜闖進23名偷渡客 德州牧場主人大怒

2021-09-23 15:07
芝加哥警方在邵喬明遭槍擊後趕到現場調查。(youtube截圖)

華裔外賣郎送餐途中遇劫 芝加哥街頭慘遭槍殺

2021-09-28 13:07
圖：pixabay

賓州華男逃稅逾300萬元 最高恐關22年

2021-09-24 12:38
因參與國會暴動，休士頓警局前亞裔警員認罪。(KPRC電視台網頁)

手機照片沒刪乾淨 亞裔警員參與國會山莊暴動漏餡

2021-09-21 20:55
杜克大學(Duke)名列全美最佳大學第9名。(記者王明心╱攝影)

全美最佳大學 杜克重回前10 名列第9

2021-09-21 15:42

超人氣

更多 >
麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美

麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美
葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查

葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查
政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出
他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天

他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天
四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限

四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限