馬州府「首都報」血案宣判 槍手處無期徒刑

拉莫斯開槍掃射「首都報」新聞室，導致五人死亡，由法官判處多項無期徒刑且不得保釋。(安奧蘭多郡警方)

三年前馬州 州府安納波利斯市「首都報」(The Capital Gazette)新聞室槍擊 血案於28日宣判，在樓內掃射導致五人死亡的槍手拉莫斯(Jarrod Ramos)，由法官判處無期徒刑且不得保釋。

2018年6月28日，當時38歲的拉莫斯持槍進入「首都報」新聞大樓，用一把12口徑的散彈槍(12-gauge shotgun)掃射，導致65歲的地方新聞記者溫蒂‧文特斯(Wendi Winters)、61歲的編輯費希曼(Gerald Fischman)、59歲的編輯及專欄作家西亞森(Rob Hiaasen)、56歲的體育記者麥克納馬拉(John McNamara)，以及34歲的銷售助理麗貝卡‧史密斯(Rebecca Smith)身亡，成為美國 歷史上死傷最慘重的新聞從業人員遇襲事件之一。

拉莫斯在2019年10月對包括五項一級謀殺在內的23項指控認罪，法官沃奇斯(Michael Wachs)28日在傾聽遺屬的近兩小時悲愴發言後，於安奧蘭多郡(Anne Arundel)巡迴法院作出判決：拉莫斯被判五項無期徒刑且不得保釋，並因企圖殺害一名倖存者的一級謀殺未遂罪，遭判第六項無期徒刑，此外，他因攻擊和持武器等其他罪名，判處額外的345年監禁。

「本案的影響非常大。」沃奇斯表示，「稱被告人是對生命展現出無情與全然不尊重的說法，都顯得太淡化其罪刑了。」

受害人文特斯的女兒蒙塔娜‧葛摩(Montana Winters Geimer)說，媽媽去世那天是她人生最糟的一天，「自那之後，不知媽媽生死的那幾個小時就不斷出現在我的惡夢裡。」