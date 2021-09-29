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年度女性遊行10/2到華府 爭取墮胎權

編譯陳韻涵／綜合報導

女性大遊行(Women's March)10月2日將走向華府，參與者會在活動中爭取墮胎權、疫情暴露的薪資與就業落差、全國兒童照護危機等。

上一次女性大遊行在今年1月登場，時隔不到一年，主辦單位便決定再次號召人民上街，爭取遭受威脅的墮胎權。

德州9月初實施美國數十年來最嚴格的禁止墮胎「德州心跳法案」，密西西比州的另一項訟案可能在秋季推翻1973年維護婦女墮胎權相關的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)，另有11個州蠢蠢欲動，將待密州裁決結果決定下一步。

主辦單位向當局提出一萬人的集會申請，活動訂10月2日早上11點在自由廣場(Freedom Plaza)登場，集合後遊行前往最高法院。

主辦單位表示，參與華府遊行的人數可能不會到一萬人，許多人此次選擇在各自的家鄉或社區示威。

社運人士已串連全美各城鎮，從西維吉尼亞州查爾斯頓市(Charleston)到愛達荷州波伊西市(Boise)，籌畫超過600場「姊妹遊行」(sister marches)。

主辦單位副主任塔米卡·密道頓(Tamika Middleton)表示，遊行可能已經不再是主要活動，重點是要招募更多社運新鮮人協助在未來幾年爭取墮胎權。

「10月2日將是刺激全國民眾參與，並至少在明年推動爭取墮胎權的開端」；密道頓說：「我們認為這是個契機，尤其是在這個時刻，部分州需要更多能量，需要把話傳開，還需要更多人身體力行。」

2017年第一次的女性大遊行廣泛被視為美國史上最大規模的單日抗議活動，但後續活動的參與人數愈來愈少，組織招致未維持初衷的撻伐，領導階層爭議連連。

但研究人員仍認為，首場遊行的影響依然持續；普渡大學社會學者艾麗·羅奇福德(Elle Rochford)發現，參與首場活動的社運人士仍活躍於社區和網路媒體，她們適應新環境，無論是線上或實體活動都能游刃有餘。

羅奇福德說：「女性大遊行是社會活動、組織新手或女性主義活動相對友善的空間。」

遊行 墮胎 西維吉尼亞州

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