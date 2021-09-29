救治未接種染疫者 維州花掉50億

維州政府已斥資50億元用於照顧未接種疫苗的新冠患者，諾譚以此呼籲未接種民眾停止猶豫，盡快打疫苗。（記者張筠／攝影）

維州 州長諾譚(Ralph Northam)近日表示，為了救治未接種新冠疫苗 的染疫病患，州府已花費50億元用於醫療經費，他呼籲未接種者別再猶豫，放下質疑，儘快打疫苗，避免染疫導致醫療資源和政府資金耗盡。

諾譚表示，州府已花大量資金確保呼吸機等醫療設備的供應，「靠呼吸機維生的患者非常痛苦，而醫護人員也無法確保他們的生命能延續到何時，這對患者本身和親屬都是折磨，對州府和其他人也是沉重負擔。」

諾譚說，現階段維州新增病患基本都是未打疫苗者，「州府已花50億元來照顧他們。」曾染疫的諾譚稱自己雖已從新冠病情中康復一年，但至今嗅覺和味覺仍未完全恢復，「相信我，你們不會想染上這種病毒。」他敦促符合施打疫苗資格者，勿再猶豫或質疑，應儘快接種。

新冠疫情已持續一年半，維州政府擔心越來越多醫護人員因壓力過大或積勞成疾而離開工作崗位；「維州已無法再面對醫護人員匱乏，病床、醫院爆滿的問題。」諾譚說，本周維州住院人數比上周略有下降，但七天平均住院數(7-day average of hospitalization)超過2100人，陽性檢測率高達9.2%。

目前維州六成人口已完全接種，占比在全美排第14；維州63%的12歲至15歲青少年已接種至少一劑，其中亞歷山卓市(Alexandria)該年齡段的青少年接種率最高，98%已打至少一劑。

維州阿靈頓郡(Arlington)、里奇蒙(Richmond)等公校 官員說，教職員工打疫苗、室內須戴口罩等防疫措施對公校恢復實體課、控制疫情有明顯效果；里奇蒙公校教育總監卡梅斯(Jason Kmras)表示，新學年開始至今，新增的200多宗新冠病例中，98%是在校外感染，公校內仍有嚴格防疫和隔離措施。

此外，維州教育總監雷恩(James Lane)表示，計畫撥款1150萬元作為招聘獎金，幫助各地公校解決師資不足的問題。