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華府罰單免繳逾期費 延至12月31日

記者羅曉媛／華盛頓報導
華府延長逾期罰單的罰款寬限期至年底。(記者羅曉媛／攝影)
華府延長逾期罰單的罰款寬限期至年底。(記者羅曉媛／攝影)

華府市長包瑟(Muriel Bowser)27日表示，罰單逾期的罰款部分暫時免交的施行期限，將從原先的9月30日延至今年年底的12月31日，凡在此日起之前開出的交通罰單，例如停車、超速、闖紅燈等，駕駛人只需繳納罰款原始金額，逾期罰款部分可免。

包瑟最早從今年6月起實施為期四個月的暫免罰款寬限期，駕駛人累積的逾期罰單罰款，在此期間可豁免逾期罰金，而只需繳納罰單原始金額；包瑟27日將此寬限期延至12月31日，只要是在此日起之前開出的罰單，都可只繳原始罰單金額，豁免逾期罰款，適用罰單包括停車、超速、闖紅燈、闖停車標示(stop-sign)，以及其他由執法人員開出的輕微交通違規罰單等。

華府交通罰單通常在逾期30天後翻倍，市府表示，寬限項目能幫助駕駛人至少省下一半的錢，還幫助那些因有罰單未繳，而無法獲發「真實身分」(REAL ID)證的人。

市府指，駕駛人只要繳納罰單原始金額，該罰單即結案，但若寬限期間仍不繳費，12月31日之後將恢復計算逾期罰款；此外，儘管逾期罰款在此期間免除，但若該罰單涉及的拖車費或保存費用仍需繳納。

截至27日，華府已有超過3萬2000人在寬限期繳納罰單，總計4400萬元；馬州駕駛人占華府交通罰單的40%，這4400萬元之中有36%為馬州駕駛人所繳。

華府 馬州

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