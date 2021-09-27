疑似感染諾羅病毒 喬治城大學130師生生病

喬治城大學27日表示，上周起不斷傳出多名學生出現嘔吐、胃痛、腹瀉等症狀一事，疑似因諾羅病毒(Norovirus)感染引起，目前該校區已有130名學生、老師、教職員出現症狀。（Getty Images）

喬治城大學27日表示，上周起不斷傳出多名學生出現嘔吐、胃痛、腹瀉等症狀一事，疑似因諾羅病毒(Norovirus)感染引起，目前該校區已有130名學生、老師、教職員出現症狀。

喬治城大學27日向全社區發布最新消息指出，現階段師生出現的症狀都與感染了諾羅病毒出現的症狀一致，絕大多數病患在症狀發作的12小時之後自愈，無需就醫治療，只有12名學生因此送往急診接受補液(rehydration)，以及一名學生住院。

諾羅病毒是一種導致嘔吐和腹瀉的高傳染人傳人病毒，一般症狀主要有腹痛、腹瀉、嘔吐、低燒、全身肌肉酸痛等；症狀一般維持12至60小時後自行消退，但病毒的排泄會延續兩周左右，如腹瀉厲害，可能發生脫水、休克等症狀。

喬治城大學表示，上周五從2個病患樣本中檢測 出諾羅病毒，校方在上周末對出現症狀的學生住宅區和共享空間深度清潔，現已派遣24名教職員全職負責清洗住宿區的高頻接觸表面，以及用餐區等校園其他區域。

根據聯邦疾病防治中心 ，諾羅病毒可通過食用或飲用被該病毒污染的食物或飲品傳播；喬治城大學正與華府 衛生局合作處理此事，並判斷包括 Leo O'Donovan大廳在內的學校用餐區是否開能繼續安全開放。

喬治城大學的華府主校區上周二起，接連有學生出現嚴重胃痛、嘔吐、腹瀉等症狀，生病學生兩日內增至40多人，招致家長不滿，有人質疑學校食物出問題，還有父母直接把子女接回家照顧。