正確的資產轉移觀念及年金的是是非非

張文進博士理財講座將討論『正確的資產轉移觀念』及『年金的是是非非』

正昇財務顧問公司總裁張文進博士，將於10月舉辦4場網絡理財講座，從上午10時30分至12時止，請預先報名，電話: 301-928-9573或電郵: [email protected]。報名後，我們會發送網絡連接給您。

10月2日講座的主題是『正確的資產轉移觀念』，資產轉移規劃不僅是設立遺囑或信託而已，它是一個持續的過程，一旦有資產，就應考慮到資產轉移的策略。一個好的遺產規劃需要考慮授予者，執行者和受益者。資產轉移規劃的目的是確保財富能有效的轉移給受益人，並且能符合節稅的方針。

張博士將討論: 1）資產轉移規劃的重要考量；2）如何用有效節稅的方式將財富留子孫；3）為什麼年金是好的遺產規劃的投資 ；及4）高增值資產的轉移節稅方式。

信託的所得稅高，因此信託收入通常發放給受益人以減稅，但也因此減少了信託資產增長的速率。年金有增值延稅的優點，並有簡便的方法來控制受益人提取信託資金。張博士將討論如何在信託內使用年金以達增值延稅，並能控制受益人提取信託資金，以達遺產增長的目標。

「終生收入年金」提供終生收入，只要你活著保險 公司就會持續的提供收入，某些年金還提供還本的死亡理賠，這種可自己用，且不降低留給受益人的投資方式，非常適合亞裔人士的退休規劃及遺產規劃。

張博士也將討論如何以有效的節稅方式來轉移高增值的資產例如房地產或股票等，退休金 領取策略及延伸型退休帳戶的使用，羅斯退休金轉換的適用性， 這些都是有效的資產轉移節稅策略。

10月9日及30日是『投資理財問答會』，這是為您特別設計的單元，您可以詢問有關退休，投資，社安金，遺產規劃和保險的各種問題。

10月23日講座的主題是『年金的是是非非』。年金的目的是提供終身收入且提供增長延稅的益處。多年來，年金已經發展成為一種複雜的投資工具，許多投資者沒有趕上所有的變化。 因此，關於年金的許多錯誤概念四處流傳。

以下是常見的誤解: 1）年金費用昂貴；2）用IRA帳戶的錢投資年金沒有額外益處；3）年金不是良好的投資，因為增長需繳納所得稅；4）年金是一種不好的資產轉移工具，因為它需要被雙重徵稅；5）如果信託擁有年金，那麼它將失去其延稅的益處；6）年金的死亡理賠和費用不成比例；7）年金不是好的遺產轉移工具，因為其本金沒有增長至市值；8）非退休金年金的死亡理賠不能伸展延稅。

張博士將深入探討每個錯誤觀念的細節， 希望您聽完他的演講後，對年金會有煥然一新的概念。

*註冊首席顧問透過獨立金融集團(IFG)提供證券及諮詢服務，IFG是註冊經紀交易商和註冊投資顧問，FINRA/SIPC成員。正昇財務顧問公司並非IFG附屬機構。投資者應了解投資並不能保證盈利或保本。正昇財務顧問公司不提供稅務或法律建議，我們會與您的會計師/法律顧問合作，幫助您制定適合您的計劃。所有年金合同保證，包括死亡撫卹金和年金支付率，均受發行保險公司的索賠支付能力和財務實力的約束。