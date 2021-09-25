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10月1日起 華府電動滑板車騎完須停入車架上鎖

記者羅曉媛／華盛頓報導
華府新法整頓滑板車亂停。(記者羅曉媛/攝影)
華府新法整頓滑板車亂停。(記者羅曉媛/攝影)

華府電動滑板車為當地居民和遊客帶來便利，但也因使用者亂停進而影響市容飽受批評，華府為此通過新法整頓，10月1日起，民眾騎完滑板車後必須上鎖，並停入車架或滑板車停車區，禁止隨意停放在人行道上。

電動滑板車自三年多前入駐華府以來，已有逾萬台滑板車在大華府地區使用，運營商包括Bird、Lime、Lyft、Skip、Spin，但隨著數量增多，也加劇了亂停亂放問題。

市議會為此通過新法，從10月1日起，要求所有運營商確保滑板車都裝有上鎖設備，要求用戶騎完之後，必須替滑板車上鎖，並停到滑板車停車區、自行車架或有標示的區域，避免停在停車咪表、巴士站台、私人大門或圍欄、樹木、垃圾桶、共享單車Capital Bikeshare停車位等地點。

新法的主要提案人、市議員瑪麗·切爾(Mary Cheh)說，部分滑板車運營商已要求用戶在停車時上鎖，並拍照用來佐證，但「還是有很多人不負責任，把車停得到處都是」。

她說，新法施行後，華府交通局將安裝更多車架，方便用戶把滑板車停到指定處，但公司也應規範自己及顧客。

類似法律已在舊金山芝加哥等城市實施，切爾表示，如果(電動滑板車公司)放任違規行為，最終將危及它們在華府的運營。

儘管新法不會對違規者處以罰款或其他懲罰措施，但若交通局繼續收到滑板車亂停的投訴，可能收回某些公司在華府運營電動滑板車的許可。

滑板車運營商Lime對此發布聲明說，已準備好遵守華府的「鎖到停車位」(lock-to)新規，但也希望市府藉此機會擴充停車架和滑板車停車區，該新規只有在基礎設施完善的情況下才有效果。

華府 舊金山 芝加哥

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