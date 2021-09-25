華美博物館 推出傅鐸若回顧展

華裔美國人博物館從9月25日起推出傅鐸若的藝術回顧展。(華裔美國人博物館提供)

當藝術跨越兩種不同文化，其呈現結果往往超越了思想、技法與材料…華府華裔美國人博物館 (Chinese American Museum DC)將於25日(今)起，推出「傅鐸若：藝術的一生」(Dora Fugh Lee: A Lifetime of Art)回顧展，從傳統中國 水墨畫到印象派油畫，傅鐸若的作品融貫中西、獨樹一幟，這將是首個完整展現其中西合璧作品的展覽，涵蓋50多幅水墨畫、水彩畫、油畫及雕塑 作品。

傅鐸若1929年出生在北京，出身滿族貴族富察氏(Manchu Fuca clan)，4歲起，祖父傅瑞卿就有意培養她在繪畫方面的興趣，只允許她在自己作畫時到旁研墨；傅鐸若先後師從當時的人物畫、現實主義肖像畫大師，後也向當代中國著名畫家「花鳥畫大師」趙夢朱學習。

她在1949年隨丈夫旅居日本，並在東京拜國畫大師溥心畬為師，溥心畬是末代皇帝溥儀的堂兄，其詩、書、畫與張大千齊名；1955年至1956年間，傅鐸若幾乎每天都向溥心畬學習繪畫和書法，打下扎實基礎。

她用中國的顏料和宣紙，融合中國繪畫的水墨情趣和法國印象主義的精華，創造了自己的繪畫特色；華裔美國人博物館形容，傅鐸若保留了中西藝術文化最好的部分，並由此創作出獨特、新穎，又有特色美感的作品。

傅鐸若與先生在1957年來華府定居，在本地生活了60多年，期間她也師從義大利雕塑家拉扎里(Pietro Lazzari)學雕塑，後於1980年代在史密森尼學會和喬治華盛頓大學教授國畫(traditional Chinese painting)和書法；她的藝術生涯獲獎超過55項，許多作品永久收藏在史密森尼國家肖像美術館(National Portrait Gallery)、亞洲藝術博物館(National Museum of Asian Art)等機構。

看展可到華裔美國人博物館，每周四、周五上午10時至下午4時開放，地址：1218 16th St. NW Washington, DC 20036。