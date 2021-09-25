我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

預定25日上午抵深圳 孟晚舟飛機上發文：近鄉情更怯

孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

華美博物館 推出傅鐸若回顧展

記者羅曉媛／華盛頓報導
華裔美國人博物館從9月25日起推出傅鐸若的藝術回顧展。(華裔美國人博物館提供)
華裔美國人博物館從9月25日起推出傅鐸若的藝術回顧展。(華裔美國人博物館提供)

當藝術跨越兩種不同文化，其呈現結果往往超越了思想、技法與材料…華府華裔美國人博物館(Chinese American Museum DC)將於25日(今)起，推出「傅鐸若：藝術的一生」(Dora Fugh Lee: A Lifetime of Art)回顧展，從傳統中國水墨畫到印象派油畫，傅鐸若的作品融貫中西、獨樹一幟，這將是首個完整展現其中西合璧作品的展覽，涵蓋50多幅水墨畫、水彩畫、油畫及雕塑作品。

傅鐸若1929年出生在北京，出身滿族貴族富察氏(Manchu Fuca clan)，4歲起，祖父傅瑞卿就有意培養她在繪畫方面的興趣，只允許她在自己作畫時到旁研墨；傅鐸若先後師從當時的人物畫、現實主義肖像畫大師，後也向當代中國著名畫家「花鳥畫大師」趙夢朱學習。

她在1949年隨丈夫旅居日本，並在東京拜國畫大師溥心畬為師，溥心畬是末代皇帝溥儀的堂兄，其詩、書、畫與張大千齊名；1955年至1956年間，傅鐸若幾乎每天都向溥心畬學習繪畫和書法，打下扎實基礎。

她用中國的顏料和宣紙，融合中國繪畫的水墨情趣和法國印象主義的精華，創造了自己的繪畫特色；華裔美國人博物館形容，傅鐸若保留了中西藝術文化最好的部分，並由此創作出獨特、新穎，又有特色美感的作品。

傅鐸若與先生在1957年來華府定居，在本地生活了60多年，期間她也師從義大利雕塑家拉扎里(Pietro Lazzari)學雕塑，後於1980年代在史密森尼學會和喬治華盛頓大學教授國畫(traditional Chinese painting)和書法；她的藝術生涯獲獎超過55項，許多作品永久收藏在史密森尼國家肖像美術館(National Portrait Gallery)、亞洲藝術博物館(National Museum of Asian Art)等機構。

看展可到華裔美國人博物館，每周四、周五上午10時至下午4時開放，地址：1218 16th St. NW Washington, DC 20036。

華裔美國人博物館從9月25日起推出傅鐸若的藝術回顧展。(華裔美國人博物館提供)
華裔美國人博物館從9月25日起推出傅鐸若的藝術回顧展。(華裔美國人博物館提供)

博物館 中國 雕塑

上一則

湯信儀出掌伊DCFS亞裔部門 首訪華埠推廣兒童保護

下一則

詐騙氾濫 嬰兒也拿失業金 伊就業廳強化認證

延伸閱讀

華美博物館有約 9月25日聊日本茶

華美博物館有約 9月25日聊日本茶
周末好去處╱滑輪溜冰夜、布碌崙免費家庭日 親子同遊

周末好去處╱滑輪溜冰夜、布碌崙免費家庭日 親子同遊

美南銀行「愛護地球」環保繪畫賽 收件中

美南銀行「愛護地球」環保繪畫賽 收件中
LA電影博物館將開幕 湯姆漢克斯讚地位如萬神殿

LA電影博物館將開幕 湯姆漢克斯讚地位如萬神殿
兒童故事時間 9/21線上慶中秋

兒童故事時間 9/21線上慶中秋

熱門新聞

遭殺害的Jenny Lam與Bao Lam在北回歸線地標前的旅遊照。（ABC電視台畫面截圖）

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

2021-09-17 19:33
警方在自殺少年科本棲身的RV車及附近，拉上封鎖線。(KRIS電視台畫面截圖)

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

2021-09-17 17:49
德州德里歐市橫跨格蘭德河的跨國大橋下，聚集了上萬名來自海地的無證移民。圖拍攝於16日。(路透)

逾萬無證客 塞爆德州大橋下 邊境城市進入緊急狀態

2021-09-18 19:11
美墨邊境牧場主Laura Allen向媒體抱怨，她的牧場一夜之間湧進23名非法移民，狀況已經失控，警力根本無法負荷。（FOX）

1夜闖進23名偷渡客 德州牧場主人大怒

2021-09-23 15:07
賓州38歲的助教珍妮琳·德羅夫被控性侵害一名身心發育遲緩的14歲青少年，日前疑自殺身亡。(巴克斯郡地區檢察官辦公室照片)

賓州女助教被控性侵少年 當著被害人面舉槍自盡

2021-08-31 02:00
從路邊公廁望出去，感覺如廁不設防。(市府宣傳Youtube截圖)

德州小鎮透明廁所 令人又羞又愛

2021-09-18 15:31

超人氣

更多 >
孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕

孟晚舟獲釋 加法官終結引渡程序 3年法律戰落幕
可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國
孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

孟晚舟已搭機返中 獲釋後未更衣 奔上國航飛深圳

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球
「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏