萬聖節糖果 大華府人最愛這3款

全美萬聖節糖果地圖。(Candystore.com提供)

糖果銷售網站Candystore.com利用大數據分析，根據不同品牌的糖果購買數量，得出大華府 三地最受歡迎的萬聖節 糖果：華府人最愛牛奶巧克力豆「M&M's」，馬州 人最愛水滴巧克力「Hershey Kisses」，而維州人最愛肉桂味方形糖「Hot Tamales」。

Candystore.com的數據顯示，華府居民萬聖節最愛買M&M's，在10月的萬聖節購物季到來前，已售出2萬5000磅的M&M's巧克力豆；其次是Tootsie Pops，已售出2萬2789磅；第三受歡迎的Blow Pops，已在華府售出1萬7000磅。

在馬州，預計在萬聖節前後購買的Hershey Kisses水滴巧克力超過3萬4000磅，第二、三受歡迎的糖果產品則是Reese's Cups，以及Hersey的mini bars。

維州預計購買15萬5272磅的Hot Tamales，第二受歡迎的Snickers也預計購買逾15萬磅，第三受歡迎的Tootsie Pops，預計售出10萬多磅。

如果仍不確定該買哪種糖果過萬聖節，Candystore.com也分析了過去14年的萬聖節糖果數據，得出全美最受歡迎的前十款糖果品牌，依次為Reese's Cups、Skittles、M&M's、Starburst、Hot Tamales、Sour Patch Kids、Hershey Kisses、Snickers、Tootsie Pops、Candy Corn。

根據美國零售聯合會(National Retail Federation)的估算，全美今年萬聖節的糖果花費有望突破30億元，比去年增長20%；而萬聖節期間的整體花費將達到100億元，比去年增長26%。