美京健康醫療中心慈善高球盃 圓滿落幕

第二屆美京健康醫療中心慈善高爾夫球盃落幕，所募款項將用於為社區弱勢群體提供優質醫療服務。(CCACC提供)

第二屆美京健康醫療中心(CCACC Health)慈善高爾夫球盃日前在馬州 Richland高爾夫球場落幕，活動以「為公益揮桿：助力我們服務弱勢人群」為標語，吸引40多名高爾夫球愛好者參與，並獲Steward Partners Global Advisory冠名贊助，也得到社區多家企業和個人的大力支持，所募款項將用於為社區弱勢群體提供優質醫療服務。

此次活動由美京華人 活動中心和大華府全美華人高爾夫聯合會(USCGA)聯合舉辦，募集款項用途將恪守美京健康醫療中心的服務宗旨，為社區弱勢人群提供優質醫療服務，包括主要醫療、預防保健、病例管理、疼痛管理、教育和外展服務，以及未來藥房管理等，爭取為社區弱勢居民提供更綜合、完善的醫療體系服務。

美京健康醫療中心是CCACC旗下慈善診所，自2003年以來，專注社區公益慈善事業，為社區低收入 或無保險居民提供健康醫療和社會福利服務；今年2月底開始，該中心為符合資格的居民提供新冠疫苗接種服務，目前已舉辦13場接種活動，幫助近2000名社區成員完全接種；其他免費醫療保健服務還包括乙肝篩查、治療、外展和預防，心理健康360計畫、針對慢性疼痛管理的無痛倡議等。