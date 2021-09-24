安徽同鄉聯合會選舉投票 王行宇連任會長

大華府安徽同鄉聯合會理事會，在疫情期間向華人社區組織美京華人活動中心捐贈電腦設備。(AFA提供)

大華府 安徽同鄉聯合會(AFA)日前舉行每兩年一次的換屆投票選舉，受新冠疫情 影響，投票採網路無計名方式，根據選舉結果，現任會長王行宇將連任安徽同鄉聯合會下一屆會長，並組成包括29名成員的2021-2023年新一屆理事會；理事會向各位卸任或離任的理事致敬，感謝他們在職期間為理事會和安徽鄉親做出的貢獻。

過去兩年，安徽同鄉聯合會與河北同鄉會、山西同鄉會共同舉辦了三省春節大聯歡；參與安徽石台縣的愛心助學活動，通過華府的愛心基金會，在五年間捐款1萬8000元資助安徽石台縣殘疾(家庭)學生，共資助初中生/小學生72人、高中生32 人；聯合馬里蘭-安徽友好省州委員會向安徽醫療系統捐贈防護用品包括防護服，另受94歲高齡的同鄉聯合會名譽會長江啟戎和安徽宣城百草藥業總裁徐家龍的委託，分別向安徽老鄉和馬州 醫療單位轉贈了他們自費採購並空運到美的5000只口罩等。

大華府安徽同鄉聯合會由原「安徽同鄉會」和原「安徽同鄉聯誼會」於2017年合併成立，會員主要分布在華盛頓特區、馬州和北維州。合併以來， 理事們齊心協力，在大華府積極開展鄉親聯誼活動，並為促進家鄉安徽省的經濟建設，文化教育及商貿事業等發展出力，支持馬州與安徽的友好省州工作；理事會表示，當前疫情依舊嚴峻，安徽同鄉聯合會將更好地為大華府安徽鄉親和朋友服務，把工作推上新高度。