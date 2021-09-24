馬州蒙郡White Flint地鐵站改名North Bethesda 徵公眾意見

應馬州 蒙郡官員要求，華府捷運 局正考慮把White Flint地鐵站 更名為North Bethesda地鐵站，以體現周邊的社區及發展；捷運局現發布線上問卷尋求公眾意見，問卷開放至9月28日下午5時。

捷運局表示，地鐵站的名字對於幫助乘客認路很重要，也能給乘客營造地點感(sense of place)，所以地鐵站通常是以當地標誌建築或周邊社區命名；但隨著時間推移、社區發展，如果一個地鐵站的名字已無法起到原有作用，該地鐵站所處的郡市就可要求捷運局更名。

White Flint地鐵站附近的地標建築White Flint商場已在2015年1月關門，並在2017年至2020年間拆除，White Flint已不是社區居民對當地的常用稱呼，蒙郡因此要求該地鐵站更名，以體現周邊發展。

該地鐵站位於5500 Marinelli Rd，靠近Rockville Pike和Old Georgetown Road，屬於貝賽斯達(North Bethesda)以北地區；加上近幾年蒙郡有意把當地打造成高樓林立、集購物和用餐為一體、宜步行的城市化社區，蒙郡官員指改名「North Bethesda」比「White Flint」更切題，還有助當地經濟發展和區域競爭力，吸引新商家入駐。

郡長艾瑞奇(Marc Elrich)表示，新名稱North Bethesda是郡政府與大貝賽斯達商會、White Flint之友、White Flint市中心顧問委員會等社區組織及領袖商討後的共同決定，對於當地的居民和商家而言，地鐵站名稱的關鍵是認同感(identity)，而White Flint已無法取得公眾共識。

捷運局表示將按照慣例，聽取公眾意見之後再做最終決定，現邀公眾9月28日下午5時前，透過網上問卷調查表達意見：bit.ly/2XLUvfK。