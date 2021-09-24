我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京下令「恒大倒閉預備」全中國待命地產維穩？

「拜登蜜月期結束了」民調支持度再探底 搖擺州尤甚

喬治城大學40學生 不明員因胃痛、嘔吐、腹瀉

記者羅曉媛／華盛頓報導
喬治城大學傳出數十名學生出現嚴重胃痛、嘔吐、腹瀉等症狀。（Getty Images）
喬治城大學傳出數十名學生出現嚴重胃痛、嘔吐、腹瀉等症狀。（Getty Images）

喬治城大學的華府主校區自21日起，不斷有學生出現嚴重胃痛、嘔吐、腹瀉等症狀，在校方調查事件起因的同時，生病學生於23日增至40人，家長質疑學校食物出問題並表達不滿，還有父母直接把子女接回家照顧。

喬治城大學表示，生病的學生已在接受治療，其中絕大多數的症狀很短暫；該校首席公共衛生官藍尼特‧米休利(Ranit Mishori)說，這些病例看起來和新冠病毒或流感病毒無關，推斷可能是生物有機體感染(infectious organism)，校方正調查這些病例是否相關，以及生病原因。

米休利在發給喬治城大學社區的電郵中提醒，應留意聯邦疾病防治中心(CDC)近期通報的遍及25個州的沙門氏菌(salmonella)爆發，導致127人生病，目前尚未確定食物源頭。

為防範沙門氏菌感染，校方已下架了通常與食物源性疾病有關的預先包裝和預先清洗(pre-washed)食物，並加強校舍和用餐區的消毒和清潔。

但校園內接連有多名學生生病且原因不明，還是引來不少家長抱怨；一名不便具名的本地家長表示，23日已把女兒接回家照顧，她早前在宿舍房間已嘔吐多次，22日晚間的情況已經非常糟糕(really in terrible shape)。

該家長說，學生之間流傳著對於生病學生的「可怕說法」，還有許多家長認定是學校的食物出了問題，臉書上也有一張未煮熟的雞肉照片四處轉發，據稱來自該校餐廳，但該家長表示女兒沒有吃未煮熟的雞肉，只吃了芝士通心粉和漢堡。

她說，她和一些家長到女兒校舍後就沒那麼擔心了，畢竟住得近，方便來照顧子女，但「那些住在千哩之外的家長就是另一番景象了」，希望學校能及時提供家長所需的信息。

聯邦疾病防治中心 流感 臉書

上一則

強制師生、上班族接種 多數維州選民支持

延伸閱讀

小米智能眼鏡探索版 兼通話、導航、拍照、翻譯功能

小米智能眼鏡探索版 兼通話、導航、拍照、翻譯功能
立陶宛中國關係緊張影響文化交流 節目、出版喊停

立陶宛中國關係緊張影響文化交流 節目、出版喊停
迪克西山火附近 前教授涉縱火 遭聯邦起訴

迪克西山火附近 前教授涉縱火 遭聯邦起訴
迪克西山火成「加州最大山火」 再3縣進入緊急狀態

迪克西山火成「加州最大山火」 再3縣進入緊急狀態
迪克西山火成「加州最大山火」 再3縣進入緊急狀態

迪克西山火成「加州最大山火」 再3縣進入緊急狀態

熱門新聞

遭殺害的Jenny Lam與Bao Lam在北回歸線地標前的旅遊照。（ABC電視台畫面截圖）

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

2021-09-17 19:33
警方在自殺少年科本棲身的RV車及附近，拉上封鎖線。(KRIS電視台畫面截圖)

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

2021-09-17 17:49
德州德里歐市橫跨格蘭德河的跨國大橋下，聚集了上萬名來自海地的無證移民。圖拍攝於16日。(路透)

逾萬無證客 塞爆德州大橋下 邊境城市進入緊急狀態

2021-09-18 19:11
美墨邊境牧場主Laura Allen向媒體抱怨，她的牧場一夜之間湧進23名非法移民，狀況已經失控，警力根本無法負荷。（FOX）

1夜闖進23名偷渡客 德州牧場主人大怒

2021-09-23 15:07
賓州38歲的助教珍妮琳·德羅夫被控性侵害一名身心發育遲緩的14歲青少年，日前疑自殺身亡。(巴克斯郡地區檢察官辦公室照片)

賓州女助教被控性侵少年 當著被害人面舉槍自盡

2021-08-31 02:00
從路邊公廁望出去，感覺如廁不設防。(市府宣傳Youtube截圖)

德州小鎮透明廁所 令人又羞又愛

2021-09-18 15:31

超人氣

更多 >
相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳

相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳
北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備

北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備
楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾

楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾
恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股
霍尊淫亂事件出現反轉 前女友「索要巨款」畫面曝光

霍尊淫亂事件出現反轉 前女友「索要巨款」畫面曝光