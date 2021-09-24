喬治城大學40學生 不明員因胃痛、嘔吐、腹瀉

喬治城大學傳出數十名學生出現嚴重胃痛、嘔吐、腹瀉等症狀。（Getty Images）

喬治城大學的華府主校區自21日起，不斷有學生出現嚴重胃痛、嘔吐、腹瀉等症狀，在校方調查事件起因的同時，生病學生於23日增至40人，家長質疑學校食物出問題並表達不滿，還有父母直接把子女接回家照顧。

喬治城大學表示，生病的學生已在接受治療，其中絕大多數的症狀很短暫；該校首席公共衛生官藍尼特‧米休利(Ranit Mishori)說，這些病例看起來和新冠病毒或流感 病毒無關，推斷可能是生物有機體感染(infectious organism)，校方正調查這些病例是否相關，以及生病原因。

米休利在發給喬治城大學社區的電郵中提醒，應留意聯邦疾病防治中心 (CDC)近期通報的遍及25個州的沙門氏菌(salmonella)爆發，導致127人生病，目前尚未確定食物源頭。

為防範沙門氏菌感染，校方已下架了通常與食物源性疾病有關的預先包裝和預先清洗(pre-washed)食物，並加強校舍和用餐區的消毒和清潔。

但校園內接連有多名學生生病且原因不明，還是引來不少家長抱怨；一名不便具名的本地家長表示，23日已把女兒接回家照顧，她早前在宿舍房間已嘔吐多次，22日晚間的情況已經非常糟糕(really in terrible shape)。

該家長說，學生之間流傳著對於生病學生的「可怕說法」，還有許多家長認定是學校的食物出了問題，臉書 上也有一張未煮熟的雞肉照片四處轉發，據稱來自該校餐廳，但該家長表示女兒沒有吃未煮熟的雞肉，只吃了芝士通心粉和漢堡。

她說，她和一些家長到女兒校舍後就沒那麼擔心了，畢竟住得近，方便來照顧子女，但「那些住在千哩之外的家長就是另一番景象了」，希望學校能及時提供家長所需的信息。