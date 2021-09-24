我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京下令「恒大倒閉預備」全中國待命地產維穩？

「拜登蜜月期結束了」民調支持度再探底 搖擺州尤甚

強制師生、上班族接種 多數維州選民支持

記者羅曉媛／維州報導

華府各校新學年開學已約一個月，華盛頓郵報和喬治梅森大學政策政府學院(Washington Post-Schar School)發布最新民調顯示，大多數維州選民支持學校對老師和體育生採取強制疫苗令，同時也有逾半選民支持雇主要求實體上班的員工打疫苗。

由於新冠變種病毒Delta來勢洶洶，大華府各地方政府及學區接連推出強制疫苗政策，華郵-Schar學院近期對近千名維州註冊選民調研發現，越靠近華府的北維州深藍地區，約是壓倒性支持對教職員採取強制疫苗令。

根據民調，約七成受訪選民支持維州要求老師、教職員和學生在教學樓內戴口罩，三分之二受訪者支持公校系統要求老師和教職接種疫苗，另有六成受訪者支持公校系統強制高中體育生打疫苗，還有55%的受訪者支持企業要求回歸實體辦公的員工打疫苗，但支持餐館要求消費者打疫苗的受訪者只有44%。

該民調顯示，華府近郊的北維州對教職員強制打疫苗或定期檢測的支持率更高，費郡、阿靈頓郡、勞登郡(Loudoun)這類華府近郊地區有九成受訪選民表示支持，到了北維州遠郊地區，以及首府里奇蒙及維州東部地區，該支持率就降到66%左右，到維州中部和西部則降到56%。

此外，維州選民對於需要實體上班的員工是否該要求打疫苗的看法也是黨派分歧明顯，逾八成民主黨受訪選民支持雇主要求返回實體辦公的員工打疫苗，獨立黨派受訪者對此的支持率近半，而有六成共和黨受訪選民對此反對。

疫苗 維州 華府

上一則

馬州蒙郡White Flint地鐵站改名North Bethesda 徵公眾意見

下一則

喬治城大學40學生 不明員因胃痛、嘔吐、腹瀉

延伸閱讀

北加首發 奧克蘭學區強制要求學生打疫苗

北加首發 奧克蘭學區強制要求學生打疫苗
加州已做好為合規者打第三針疫苗的準備

加州已做好為合規者打第三針疫苗的準備
莫德納執行長預期疫苗供應增 疫情可望1年內結束

莫德納執行長預期疫苗供應增 疫情可望1年內結束
臨時禁令取消 教職員下周前必須打疫苗

臨時禁令取消 教職員下周前必須打疫苗
想在加州看千人室內演場會 須先打疫苗

想在加州看千人室內演場會 須先打疫苗

熱門新聞

遭殺害的Jenny Lam與Bao Lam在北回歸線地標前的旅遊照。（ABC電視台畫面截圖）

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

2021-09-17 19:33
警方在自殺少年科本棲身的RV車及附近，拉上封鎖線。(KRIS電視台畫面截圖)

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

2021-09-17 17:49
德州德里歐市橫跨格蘭德河的跨國大橋下，聚集了上萬名來自海地的無證移民。圖拍攝於16日。(路透)

逾萬無證客 塞爆德州大橋下 邊境城市進入緊急狀態

2021-09-18 19:11
美墨邊境牧場主Laura Allen向媒體抱怨，她的牧場一夜之間湧進23名非法移民，狀況已經失控，警力根本無法負荷。（FOX）

1夜闖進23名偷渡客 德州牧場主人大怒

2021-09-23 15:07
賓州38歲的助教珍妮琳·德羅夫被控性侵害一名身心發育遲緩的14歲青少年，日前疑自殺身亡。(巴克斯郡地區檢察官辦公室照片)

賓州女助教被控性侵少年 當著被害人面舉槍自盡

2021-08-31 02:00
從路邊公廁望出去，感覺如廁不設防。(市府宣傳Youtube截圖)

德州小鎮透明廁所 令人又羞又愛

2021-09-18 15:31

超人氣

更多 >
相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳

相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳
北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備

北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備
楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾

楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾
恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股
霍尊淫亂事件出現反轉 前女友「索要巨款」畫面曝光

霍尊淫亂事件出現反轉 前女友「索要巨款」畫面曝光