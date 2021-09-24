強制師生、上班族接種 多數維州選民支持

大華府 各校新學年開學已約一個月，華盛頓郵報和喬治梅森大學政策政府學院(Washington Post-Schar School)發布最新民調顯示，大多數維州 選民支持學校對老師和體育生採取強制疫苗 令，同時也有逾半選民支持雇主要求實體上班的員工打疫苗。

由於新冠變種病毒Delta來勢洶洶，大華府各地方政府及學區接連推出強制疫苗政策，華郵-Schar學院近期對近千名維州註冊選民調研發現，越靠近華府的北維州深藍地區，約是壓倒性支持對教職員採取強制疫苗令。

根據民調，約七成受訪選民支持維州要求老師、教職員和學生在教學樓內戴口罩，三分之二受訪者支持公校系統要求老師和教職接種疫苗，另有六成受訪者支持公校系統強制高中體育生打疫苗，還有55%的受訪者支持企業要求回歸實體辦公的員工打疫苗，但支持餐館要求消費者打疫苗的受訪者只有44%。

該民調顯示，華府近郊的北維州對教職員強制打疫苗或定期檢測的支持率更高，費郡、阿靈頓郡、勞登郡(Loudoun)這類華府近郊地區有九成受訪選民表示支持，到了北維州遠郊地區，以及首府里奇蒙及維州東部地區，該支持率就降到66%左右，到維州中部和西部則降到56%。

此外，維州選民對於需要實體上班的員工是否該要求打疫苗的看法也是黨派分歧明顯，逾八成民主黨受訪選民支持雇主要求返回實體辦公的員工打疫苗，獨立黨派受訪者對此的支持率近半，而有六成共和黨受訪選民對此反對。