脊椎神經科、復健科專科金熙哲醫師談頸部曲線和交通事故的關係

脊椎神經科、復健科專科金熙哲醫師

馬州 華府脊椎神經專科診所 Rockville Family Chiropractic Clinic 的名醫金熙哲 Huichul Kim 醫師，講解頸部曲線和交通事故。

隨著駕車中隨意發短信或者打電話，開車不集中的人越來越多，交通事故的危險性也在不斷提高。因無法控制他人的行動，所以想要擺脫交通事故的危險，在駕車時必須自我提高警惕，更加防禦性地小心駕駛。可悲的是，無論我們自身如何努力注意，還是無法完全擺脫出現交通事故的危險。因交通事故的危險性時常存在，所以一定要做好交通事故的預防，為保證遭遇交通事故後的儘快恢復，最好提前預防應對。

如果本人遭遇的交通事故程度輕微，基本無外傷，而且車輛也無大的損壞，這種情況一般會容易忘掉交通事故帶來的打擊。若出現輕微的頭痛或脖子痛症，首先可服用鎮痛劑，佩戴脖子保護帶，以緩解症狀。大部分人甚至是醫療從事人員也不太清楚頸椎曲線和交通事故傷害之間的密切關係。頸椎曲線和交通事故的傷害程度，以及其出現的後遺症有著密切的關係。而且交通事故也會直接損傷頸部曲線。

正常人的頸椎從側面看如同字母C，向前呈弓形彎曲狀，我們稱其為頸椎前凸。若保持脖子長時間向前伸出的姿勢，頸椎的形狀就會變成直線，這種一字型的狀態我們稱之為一字頸。而姿勢弓曲，脖子向前伸出的情況，則稱之為龜頸。如果長時間姿勢不當，頸椎曲線就會變形為S狀，若發展成為S狀曲線，再想恢復到正常曲線，則至少需要1年以上的時間。如果頸椎曲線這樣消失的話，就會成為引發頸部疼痛的重要原因，頸椎曲線消失的狀況若反復出現，頸部和肩部肌肉 容易變僵硬，引發痛症。頸椎形狀不正，容易引發頸部和肩部筋膜痛症候群，頸椎之間的頸間盤負荷過於集中，有可能伴隨頸間盤疾病。而且彎曲的姿勢導致肩部衝突症候群等肩部疾病的發病率也大大提高。

對於交通事故，有研究報告顯示，有關交通事故出現的初期傷害，維持良好的頸椎曲線還可以實質性地預防或最小化減少頸部周邊組織和對痛症敏感的頸椎韌帶損傷。相反，對於有一字頸、龜頸、S字曲線等不正常頸椎曲線的人群來說，交通事故的傷害程度更大。而且對於頸椎曲線不正常的人，事故帶來的後遺症程度有可能更嚴重，持續時間更長。很多交通事故受害者都會忽視的一個問題就是，交通事故發生後出現的輕微頭痛或頸部痛症都意味著頸椎曲線和頸部周邊組織受損。因交通事故的衝擊導致頸椎曲線受損的話，會對受害人的健康帶來極大的影響。這是因為頸椎曲線受損，會對頸椎神經施加不當的壓力，影響神經活動。由此可引發頸部痛症、脖子僵硬、頭痛、上肢疼痛、胸出口綜合症(Thoracic outlet symptoms)、頭暈、注意力下降、頸椎退行性疾病、頸間盤等各種症狀和疾病。

由此可見，頸椎曲線不僅左右著日常的健康狀況，而且在遭遇交通事故時，根據其形態不同，給受害人帶來的傷害程度和後遺症的程度也會不同。我們要充分認識到這一點，平時儘量不要總向前弓曲和伸脖子，上下左右活動脖子，多做一些保持肌肉柔韌性的運動，或將手放在頭上，給其阻力，並往一個方向用力，以強化頸部肌肉，必須持續做這些運動，努力去維持一個正常的頸椎曲線。

若您不幸，最近有汽車事故發生，請與金熙哲醫師聯絡，電話：(301)881-3435。Rockville Family Chiropractic Clinic診所地址為：11921 Rockville Pike, Suite 411，(4樓)， Rockville, MD 20852。診所位於馬州洛城 Mid-Pike Plaza 對面，White Flint 紅線地鐵站 北，地下室停車方便，第一小時免費停車，歡迎來電預約。