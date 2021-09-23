馬州蒙郡租房詐騙連兩起 警追冒牌女房仲

女子假裝租房仲介四處行騙，蒙郡警方公布監控錄像尋線索。(蒙郡警方監控截圖)

馬州 蒙郡近期至少發生兩起租房騙財事件，一名女子佯裝為租房仲介，在騙取租客保證金和租金 後消失；蒙郡警方相信還有更多人受害，呼籲公眾報案或提供線索。

蒙郡警方說，銀泉鎮(Silver Spring)East West Highway的1900路口的一座公寓近期接連發生兩起租房仲介詐財事件，其一是一名男受害人在網上看到租房廣告，聯繫到一名自稱是租房仲介的女子，受害人支付保證金和租金之後，該女子提供了該公寓的鑰匙，但受害人搬入之後，才發現該公寓是以欺詐方式租給了他。

另一起案件的受害人也是通過上網搜索租房信息，聯繫到同一女子，她自稱是該公寓的物業經理，該女子在公寓和受害人見面並帶其看房，之後收取了初始保證金，兩人次日在East West Highway的1100路口的辦公室簽署了租約，並繳納剩餘租金，受害人同樣得到一把鑰匙，但回到公寓才發現該鑰匙無法使用。

警方說，嫌犯是一名非裔 女子，年齡在30至38歲左右，身高約5呎5吋，體重約150至160磅；根據犯案手法，警方相信可能還有更多受害人但未報案，呼籲知情者聯繫警方：240-773-6726；另也公布拍到嫌犯的監控錄像(https://youtu.be/W0Bgz5W0jUY)，方便公眾辨認。