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大華府暴洪預警 持續到23日下午

記者羅曉媛／華盛頓報導
大華府暴洪預警，周三晚持續到周四下午。(法新社)
大華府暴洪預警，周三晚持續到周四下午。(法新社)

強降雨拉開大華府秋季序幕，國家氣象局22日對華府、馬州局部地區，以及北維州等區域發布暴洪預警(Flash Flood Watch)，時間從22日晚持續到23日下午，降雨量可能達半呎。

暴洪預警地區包括華府，以及馬州的蒙郡、巴爾的摩、哈維郡的中部、東南部、西北部，以及卡洛爾郡(Carroll)、塞西爾郡(Cecil)和哈福德郡(Harford)的西北部及東南部，還有維州的阿靈頓郡、勞登郡東部、費郡、福斯教堂市(Falls Church)和亞歷山卓市(Alexandria)，降雨量可達3至5吋，在部分封閉的山區，降雨量可達6至8吋。

氣象專家貝爾(Chuck Bell)說，洪水威脅在22日晚間轉向華府和巴爾的摩附近，在冷鋒到來之前，一股濕潤空氣與早前尼古拉斯(Nicholas)颶風帶來的熱帶氣團(tropical air mass)相結合，隨著暴風雨穿過本地，強降雨和洪水威脅也增加，造成22日晚持續降雨，直到23日下午。

對於早班通勤族，尤其應注意部分排水較差路段的高水位或流動水域；貝爾說，最危險的時間是23日上午，因為累計了日出前的大量降雨，可能造成多地水位升高。

國家氣象局表示，22日在南部已有可觀降雨，預計持續到23日上午，並從午間開始向北移動，直至雨停；但22日下午至23日上午的降雨，足以給本地帶來破壞力極強的強風和短暫龍捲風，馬州北部和東部面臨的氣象威脅尤甚。

華府以及馬州安奧蘭多郡(Anne Arundel)和聖瑪麗郡(St. Mary's)的部分地區可能有小型沿海洪災(coastal flooding)，從22日晚間起漲潮，沿岸低窪地區的水位最多可能升高1呎。

22日恰逢秋分點(autumnal equinox)，也象徵秋季的開始，大華府地區在經過兩日降雨之後，預計於24日(周五)重見陽光，屆時最高溫在華氏75度以上，25日(周六)預計是也晴天，最高溫在華氏70度至75度。

華府 馬州 洪水

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