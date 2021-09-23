我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫苗涵蓋率突破5成 累計接種逾1358萬劑

重開休士頓、成都總領館？秦剛：美方需先有行動

馬、維州SAT參考人數驟減 亞裔生分數最高

記者羅曉媛／馬州報導

美國大學理事會(College Board)發布2021年最新SAT成績顯示，馬州和維州高中畢業生的SAT分數均提高，其中亞裔生的得分最高，不過，參與這項大學入學準備考試的學生人數驟減，兩州參與SAT考試的畢業生人數占比都不到五成，凸顯新冠疫情對教育系統的又一衝擊。

根據SAT成績報告，維州高中畢業生僅41%參加了2021年的SAT考試，去年該占比為65%；馬州SAT考試人數降幅更大，從2020年88%的高中畢業生參加降至今年的47%；華府去年百分百的高中畢業生參加了SAT考試，今年也減少到90%。

SAT考試是由非營利組織大學理事會管理的大學入學考試，包括閱讀與寫作(ERW)，以及數學部分，今年維州有3萬8927名高中畢業生參加，總平均分1151，稍高於去年的1116分，也高於全美平均分1060；其中亞裔學生總平均分最高，達1264分，其次為白人學生，總平均分1172。

在維州最大的公校系統費郡，參加SAT的學生占比也只有63%，即9318人，參與率比去年減少4.4%，總平均分1201，超過全州及全美平均水平；其中亞裔學生總平均分最高，達1294分；其次為白人學生的1220分。

馬州今年有3萬3457名學生參加SAT考試，總平均分1073，高於去年的1029分；其中亞裔學生的總平均分遠高於其他族裔，達1255分，白人學生其次，總平均分1131；華府今年有4117名學生參加考試，總平均分987分，去年為979分，其中白人學生的總平均分最高，達1246分，僅占考生人數3%的亞裔學生其次，總平均分1185。

另從單項科目看，維州閱讀與寫作考試平均分584，馬州542分，華府500分，全美平均分533；數學考試得分則是維州平均567分，馬州531分，華府487分，全美平均分528。

此外，今年參加SAT考試的學生在全球範圍下降31.4%，大學理事會將此歸咎為疫情，部分考試中心關閉或減少了考試服務等。

SAT 維州 亞裔

上一則

馬州蒙郡租房詐騙連兩起 警追冒牌女房仲

下一則

芝加哥地區兒童醫院急診室爆滿 籲非必要勿送

延伸閱讀

打擊仇恨犯罪 馬州撥款300萬予31組織

打擊仇恨犯罪 馬州撥款300萬予31組織
了解疫期對學習影響 維州增數學、閱讀考試

了解疫期對學習影響 維州增數學、閱讀考試
申辦2026世界盃 華府摩拳擦掌

申辦2026世界盃 華府摩拳擦掌
維州高中傳槍擊案 2人受傷

維州高中傳槍擊案 2人受傷
維州阿靈頓郡府翻新工程 20日啟動

維州阿靈頓郡府翻新工程 20日啟動

熱門新聞

遭殺害的Jenny Lam與Bao Lam在北回歸線地標前的旅遊照。（ABC電視台畫面截圖）

亞裔夫婦被跟蹤兩天遭屠殺 三嫌竟獲保走出德州監獄

2021-09-17 19:33
警方在自殺少年科本棲身的RV車及附近，拉上封鎖線。(KRIS電視台畫面截圖)

15歲德州少年自滅全家4口2犬 自殺前上傳現場照片

2021-09-17 17:49
德州德里歐市橫跨格蘭德河的跨國大橋下，聚集了上萬名來自海地的無證移民。圖拍攝於16日。(路透)

逾萬無證客 塞爆德州大橋下 邊境城市進入緊急狀態

2021-09-18 19:11
賓州38歲的助教珍妮琳·德羅夫被控性侵害一名身心發育遲緩的14歲青少年，日前疑自殺身亡。(巴克斯郡地區檢察官辦公室照片)

賓州女助教被控性侵少年 當著被害人面舉槍自盡

2021-08-31 02:00
從路邊公廁望出去，感覺如廁不設防。(市府宣傳Youtube截圖)

德州小鎮透明廁所 令人又羞又愛

2021-09-18 15:31
因參與國會暴動，休士頓警局前亞裔警員認罪。(KPRC電視台網頁)

手機照片沒刪乾淨 亞裔警員參與國會山莊暴動漏餡

2021-09-21 20:55

超人氣

更多 >
北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企

北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企
美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免

美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免
新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話

新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話
美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」

美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」
來自台灣的半導體女王蘇姿丰 成為拜登科技顧問

來自台灣的半導體女王蘇姿丰 成為拜登科技顧問