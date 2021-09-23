馬、維州SAT參考人數驟減 亞裔生分數最高

美國大學理事會(College Board)發布2021年最新SAT 成績顯示，馬州和維州 高中畢業生的SAT分數均提高，其中亞裔 生的得分最高，不過，參與這項大學入學準備考試的學生人數驟減，兩州參與SAT考試的畢業生人數占比都不到五成，凸顯新冠疫情對教育系統的又一衝擊。

根據SAT成績報告，維州高中畢業生僅41%參加了2021年的SAT考試，去年該占比為65%；馬州SAT考試人數降幅更大，從2020年88%的高中畢業生參加降至今年的47%；華府去年百分百的高中畢業生參加了SAT考試，今年也減少到90%。

SAT考試是由非營利組織大學理事會管理的大學入學考試，包括閱讀與寫作(ERW)，以及數學部分，今年維州有3萬8927名高中畢業生參加，總平均分1151，稍高於去年的1116分，也高於全美平均分1060；其中亞裔學生總平均分最高，達1264分，其次為白人學生，總平均分1172。

在維州最大的公校系統費郡，參加SAT的學生占比也只有63%，即9318人，參與率比去年減少4.4%，總平均分1201，超過全州及全美平均水平；其中亞裔學生總平均分最高，達1294分；其次為白人學生的1220分。

馬州今年有3萬3457名學生參加SAT考試，總平均分1073，高於去年的1029分；其中亞裔學生的總平均分遠高於其他族裔，達1255分，白人學生其次，總平均分1131；華府今年有4117名學生參加考試，總平均分987分，去年為979分，其中白人學生的總平均分最高，達1246分，僅占考生人數3%的亞裔學生其次，總平均分1185。

另從單項科目看，維州閱讀與寫作考試平均分584，馬州542分，華府500分，全美平均分533；數學考試得分則是維州平均567分，馬州531分，華府487分，全美平均分528。

此外，今年參加SAT考試的學生在全球範圍下降31.4%，大學理事會將此歸咎為疫情，部分考試中心關閉或減少了考試服務等。