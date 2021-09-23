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維州費郡公校 9/27起為隔離生推直播課

記者羅曉媛／維州報導
維州費郡公校將給因疫情隔離的學生提供直播課程。(費郡公校臉書)
維州費郡公校將給因疫情隔離的學生提供直播課程。(費郡公校臉書)

維州最大公校系統的費郡公校(FCPS)本周表示，將從9月27日起，為那些因新冠而隔離的學生提供實體課直播，學生最晚可在隔離的第三天開始上直播課、接收課堂作業，並可在學業和社交心理健康方面尋求老師指導；但費郡公校也提醒家長，此舉與早前的混合教學模式(遠程網課與實體上課)不同，學校仍是堅持實體課為主，直播課只是為隔離學生設計的臨時解決方案。

費郡公校21日宣布啟動「StreamIN/CheckIN」直播課，專為因疫情隔離或暫停實體上課的學生提供，學生可透過Zoom或Google Meet看直播課，老師也可選擇直播實體課，或把課程錄像；若學生不是因為新冠疫情相關的原因才不能返校上實體課，則不符合參加直播課的資格。

目前費郡公校系統99%的學生在接受每周五天的實體教學，實體課仍是費郡公校的優先選項，StreamIN/CheckIN直播課與之前採取的「家校同步學習」(Concurrent instruction)不同，StreamIN/CheckIN直播課只是單向的老師向學生輸出，遠程看直播課的學生只能聽和看畫面，不能開啟自己的攝像頭、麥克風，因此也無法向老師提問或與課堂互動。

「家校同步學習」則是老師和學生雙向互動，是老師在給教室內的學生上課的同時，也給在家上網課的學生講課，遠程上課的學生當下就能和老師、同學互動，並回答問題、參加小組討論等。

費郡公校指出，老師會給臨時上直播課的學生提供課程材料，並透過Schoology發出，直播課學生收到的資料將有別於實體課的材料；如果當下某老師正在給其他學生上直播課，學生則需稍後才能查看。

公校 疫情 心理健康

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