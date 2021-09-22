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吸引乘客回流 華府捷運擬再降價

記者羅曉媛／華盛頓報導
華府捷運局計畫推出新一輪降價優惠，吸引乘客。(記者羅曉媛／攝影)
華府捷運局計畫推出新一輪降價優惠，吸引乘客。(記者羅曉媛／攝影)

新冠疫情嚴重影響大華府捷運系統乘車率，繼一系列優惠措施之後，華府捷運局(WMATA)本周又開始商討新一輪優惠，例如降低夜間地鐵和巴士的乘車費用，同時重組定價系統，以便滿足疫情之後的地鐵乘客主力軍 — 必要服務行業員工的需求。

疫情以來，華府地鐵乘客數持續下滑，由於各公司讓員工遠程上班，坐地鐵的白領通勤族乘客占比也大幅減少，如今地鐵乘客主要以從事必要行業、不能遠程辦公的服務行業人員為主。

新一輪優惠提案將在本周四常規會議討論，新方案包括改變部分浮動收費機制，把巴士費用改為統一的1元，夜間乘地鐵統一收費2元，給面向殘障人士的MetroAccess輔助巴士也提供統一收費，同時降低停車場收費，為低收入乘客提供特價，以及標準化高峰和非高峰時段的乘車費等；若新一輪方案在數月後表決通過，最早將從2023財年伊始的7月起實施。

為吸引更多乘客使用地鐵，華府捷運局從本月初開始，對周末地鐵票採取單程2元的統一收費，不計旅程長短，並取消巴士和地鐵換乘所需的1.5元轉車費，還增加周末的地鐵服務頻次、延長服務時間等；巴士服務恢復到疫前水平的97%，恢復地鐵服務到疫前水平的91%。

但乘客並未迅速回升，加上新冠變種Delta病毒肆虐，許多公司推遲回辦公室上班的計畫，大華府地鐵的乘客數在今年夏天只有小幅回升，目前地鐵乘客數只有疫前水平的三成，巴士則是疫前水平的三分之二。

乘客下滑嚴重影響華府捷運的財政收入，目前僅靠聯邦補助維持，以本財年為例，捷運局使用的7億6200萬元補助，僅占其21億元運營預算的36%。

地鐵 華府 捷運

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