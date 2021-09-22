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了解疫期對學習影響 維州增數學、閱讀考試

記者羅曉媛／維州報導

新冠疫情擾亂了維州各公校系統近兩個學年的學習進度，為評估三年級至八年級學生在數學和閱讀方面的表現，維州將增加類似標準化學習考試(Standards of Learning，建成SOL)的額外「成長評估」(Virginia Growth Assessment，簡稱VGA)考試，並預計在本學年秋季一場考試，及2022-23學年的秋、冬季兩場考試中推出。

新增考試源自維州州議會今年稍早通過的一項法案，其中要求學校採用「全年成長評估系統」(through-year growth assessment system)，即在每學年伊始、期中和期末均安排考試；該法案要求從本學年開始部分實施，從2022-23學年開始全面實施，因此本學年的考試期直到10月15日間，將由各公校系統自行決定考試日。

維州最大的費郡公校表示，三至八年級學生將在9月或10月參加VGA考試，學校工作人員將通知學生和家長具體考試日期，參加授予高中學分數學課(如代數1)的中小學生，無需參加VGA數學考試。

成長評估考試形式類似SOL，學生將在學校用電腦參加考試；但根據該法案，成長評估考試更短，考試內容涵蓋去年所學，以便幫助老師找出因疫情而受影響的學習內容。

該考試旨在設定學習成績基準，因此不會按照「通過」或「未通過」打分，但從該考試收集的信息，將幫助教育者找出各學生在數學和閱讀成績的差距在哪；維州教育廳正打造「家長門戶入口」，以便家長也能在網上看到子女的考試成績，沒有網路的家庭將收到紙質成績報告。

維州教育總監雷恩(James Lane)表示，新考試猶如及時雨，將在學生結束磕磕絆絆的遠程學習，並重返實體學習之際，為老師和其他教育者提供基準數據，明確顯示學生在閱讀和數學方面的表現，老師就能根據這些成績數據制定滿足不同學生需求的教學大綱，以便在學年結束時，實現更大進步的目標。

新增考試的規定正逢維州教育廳公布疫情以來的首次SOL考試結果，即便許多學生因疫情並未參加考試，但全州學生的總體通過率下滑，其中69%的學生通過閱讀考試，54%通過數學考試，59%通過科學考試；與上次SOL考試(2018-19學年)相比，三科目通過率均下滑，當年閱讀通過率為78%，數學82%，科學81%。

維州 教育總監 疫情

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