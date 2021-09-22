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打擊仇恨犯罪 馬州撥款300萬予31組織

記者羅曉媛／馬州報導
反亞裔仇恨犯罪自新冠疫情以來激增。(記者羅曉媛／攝影)
反亞裔仇恨犯罪自新冠疫情以來激增。(記者羅曉媛／攝影)

為協助打擊仇恨犯罪馬州州長霍根(Larry Hogan)21日宣布撥款300萬元給30多個組織和宗教機構，專門用於預防仇恨攻擊事件，並表明馬州將肩並肩與歧視作戰的決心；經費可用於購買設備或強化安全的相關裝置等。

此次的300萬元經費來自馬州「防止仇恨犯罪」項目(PAHC)，將根據馬州州警的暴力與仇恨犯罪數據，按郡市分配給31個組織或宗教機構，每個組織將獲金額從1萬7500元到15萬元不等。

州政府表示，自2019年該項目成立以來，霍根政府已累計撥款超過800萬元，用於保護弱勢群體不受仇恨犯罪傷害。

反亞裔仇恨犯罪自新冠疫情以來激增。(記者羅曉媛／攝影)
反亞裔仇恨犯罪自新冠疫情以來激增。(記者羅曉媛／攝影)

霍根說，「任何形式的仇恨、偏執、種族主義，都是不美國的、不可接受和錯誤的。」這項經費將用於預防由仇恨引起的攻擊，並幫助馬州明確向外界表示：「我們肩並肩反對任何形式的歧視。」

此次獲得撥款的組織許多來自猶太社區，例如馬里蘭猶太博物館、哈維郡猶太組織(Lubavitch of Howard County)、大華府猶太學校(Yeshiva of Greater Washington)等；華人社區若要申請相關經費，一方面是留意政府公布的各種資源，另一方面在遇到仇恨犯罪或暴力事件時，也應積極報案，以便執法部門掌握數據，之後可作為資源分配時的參考。

「防止仇恨犯罪」項目每財年面向非營利組織和宗教機構開放經費申請，2022財年的申請已在今年7月結束，了解如何申請可見：bit.ly/2Zl8OJd，對項目有疑問可聯繫項目經理Sabraya Knight，電郵：[email protected]；項目主任Justice Schisler，電話：443-895-2171，電郵：[email protected]

仇恨犯罪 馬州 猶太

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