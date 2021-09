百人會新研究：亞裔被控間諜罪 三成或是誣告

百人會發布華人或亞裔在經濟間諜控罪中遭受的種族不平等白皮書,並邀相關領域專家探討當下生態。(視頻截圖)

百人會(Committee of 100)21日發布最新研究指出,擁有中文(拼音)名或亞洲名字的人在被控「經濟間諜 法案」(Economic Espionage Act,EEA)相關罪名時,遭受的懲罰是西方名被告人的兩倍,不僅入獄時間更長、司法部披露亞裔 被告人的新聞通稿也比西方名被告人多,還有三成亞裔被告人可能是誣告。

百人會21日發布與律師金崇世(Andrew Chongseh Kim)共同領銜的白皮書「經濟間諜法案起訴中的種族不平等:一睹新紅色恐怖」(Racial Disparities in Economic Espionage Act Prosecutions: A Window into the New Red Scare),分析了從1996年到2020年間,依EEA起訴的190宗案件和276名被告人,以實證顯示凡名字是華人或亞裔的被告人,更易在經濟間諜罪名起訴中遭到不成比例的不利影響。

該研究指,過去十年來,針對華人或亞裔的間諜控罪飆升,且絕大多數被控罪的人是華人或亞裔;在該報告分析的案例中,27%的亞裔被告人未被證明有罪,另有6%只被證明有虛假陳述罪,意味著被控間諜罪的亞裔被告人有三成可能是誣告;49%的西方名被告人只被判緩刑,而75%的亞裔被告人、80%的華裔被告人被判入獄。

金崇世說,司法部花大力氣在學術科研這類資源共享、交流共進的領域打擊商業機密竊取,但在該領域構成EEA控罪的比率極低;絕大多數華裔或亞裔被告人遭到FBI上門逮捕,但西方名被告人多是收到出庭傳票;華裔或亞裔被告人被拒絕保釋的概率也是西方名被告人的四倍。

此外,司法部對中文名被告人的新聞發布也比西方名被告人發布得更多,這些作法,皆讓美國人更容易覺得看起來像中國 人的人是中國間諜,美國應根據事實而非恐懼處理國安擔憂。

百人會董事會主席駱家輝在報告發布會上表示,面對來自中國日益增長的安全威脅,美國固然要保護商業機密和國家安全,但司法部、FBI作業時也必須恪守公平、正當程序(due process)、法治。

國會亞太裔黨團主席趙美心也說,前總統川普設立「中國行動計畫」(China Initiative)是司法部唯一以某個國家命名的計畫,它不基於證據而基於種族,先根據祖籍國或種族劃定嫌犯,「在中國有親戚都有可能被定罪,只是做科研就可能被毀掉人生,這就是典型的種族偵防(racial profiling)」。

她表示,該計畫把定罪置於公正之上,這些調查還迫使很多華裔年輕人避開科研工作;除了終結「中國行動計畫」,也要教育美國議員、政府,在對中國政府的不當行為直言不諱時,不助長針對華裔的仇外情緒。

百人會會長黃征宇說,該報告給出鐵證顯示經濟間諜控罪方面令人擔憂的趨勢,華人社區必須反擊種族歧視;該報告對於了解因倉促確保國安而衍生出的種族歧視和內隱偏見很重要,這也降低了美國對移民的吸引力,「而美國作為法治和公正之鄉,多元才是我們的優勢。」

報告全文:bit.ly/3lILdtn。